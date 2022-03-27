Минздрав: спрос на ряд лекарств в России вырос в 10 раз

Как отметил Мурашко, речь идет в том числе о препаратах с коротким сроком годности, не более двух лет. По его словам, «люди, покупая эти препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени».

Также Мурашко заверил, что для льготных категорий граждан есть запас препаратов, который составляет более 5,5 месяцев.