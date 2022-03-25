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Росздравнадзор объяснил причину дефицита некоторых лекарств в аптеках

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В Росздравнадзоре объяснили отсутствие лекарств на аптечных полках искусственно созданным ажиотажем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

«При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — заявили в Росздравнадзоре.

Также отмечается повышенный спрос на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, таких как «Бисопролол» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и «Метформин» для лечения сахарного диабета.

Сотрудники надзорного ведомства направили письмо руководителям аптечных организаций с требованием о соблюдении правил отпуска лекарственных средств для снижения социальной напряженности и стабилизации работы аптек.

В Росздравнадзоре уточнили, что крупнейшие производители и дистрибьюторы продолжают работать в плановом режиме, а лекарств на складах достаточно.

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