Росздравнадзор объяснил причину дефицита некоторых лекарств в аптеках

«При этом аптечные организации в нарушение правил отпуска продают рецептурные лекарственные средства без рецепта, тем самым создавая ситуацию, при которой дистрибьютеры не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках», — заявили в Росздравнадзоре.

Также отмечается повышенный спрос на препараты длительного применения при хронических заболеваниях, таких как «Бисопролол» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и «Метформин» для лечения сахарного диабета.

Сотрудники надзорного ведомства направили письмо руководителям аптечных организаций с требованием о соблюдении правил отпуска лекарственных средств для снижения социальной напряженности и стабилизации работы аптек.

В Росздравнадзоре уточнили, что крупнейшие производители и дистрибьюторы продолжают работать в плановом режиме, а лекарств на складах достаточно.