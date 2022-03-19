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Мурашко: В России нет дефицита поставок жизненно важных препаратов

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России отсутствует дефицит поставок жизненно важных препаратов. По его словам, в стране нет и скачков цен на лекарства. Об этом сообщает ТАСС.

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«Компании подтверждают поставку лекарственных препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты, полный список обеспечивается в формате, в том числе регулирования цен. У нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков сегодня не возникает», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, в России резко вырос спрос на презервативы. При этом в Минпромторге пообещали, что дефицита средств контрацепции не будет. А еще в Петербурге раскупают средства женской гигиены, также производители сообщают о повышении цен на прокладки и тампоны. По оценкам исследовательской компании NielsenIQ, за неделю с 28 февраля по 6 марта спрос на эти товары вырос на треть.

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