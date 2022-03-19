Мурашко: В России нет дефицита поставок жизненно важных препаратов

Напомним, в России резко вырос спрос на презервативы. При этом в Минпромторге пообещали, что дефицита средств контрацепции не будет. А еще в Петербурге раскупают средства женской гигиены, также производители сообщают о повышении цен на прокладки и тампоны. По оценкам исследовательской компании NielsenIQ, за неделю с 28 февраля по 6 марта спрос на эти товары вырос на треть.