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Минздрав объяснил, с чем связаны задержки в поставках лекарств

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Министерство здравоохранения связывает задержки в поставках некоторых лекарств с проблемами в логистике. Об этом заявил замглавы министерства Виктор Фисенко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. При этом в ведомстве отметили, что сделали запасы ряда препаратов, в том числе и иностранных.

«Если говорить в целом о фармрынке, у нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем может быть увеличено время и стоимость доставки», — сказал он.

По словам Фисенко, ранее были заключены несколько контрактов на поставку лекарств на 2-3 года, а ряд препаратов запасли до начала санкций, в том числе импортных. Сейчас пересматриваются транспортные и логистические цепочки.

Ранее петербуржцы начали замечать очереди в аптеки. В Смольном это объяснили техническим сбоем и отметили, что дефицита лекарств в городе нет.

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