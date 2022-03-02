18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге заметили очереди в аптеки. Смольный заявил, что дефицита лекарств нет

Поделиться:

Петербуржцы обратили внимание, что в нескольких районах города возле аптек начали скапливаться очереди. В Смольном заявили, что дефицита лекарств в Петербурге нет.

Shutterstock.com

Очевидцы сообщают, что 1 марта очереди были на Малом проспекте Петроградской стороны, 89 и Каменноостровском проспекте, 42. Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик заявил, что дефицита лекарственных препаратов в городе нет. По его словам, очереди объясняются «техническими сбоями в информационных системах».

Соловейчик отмечает также, что цены на жизненно важные препараты фиксированы, а около 19% от всех российских лекарств производятся в Петербурге.

Помимо этого, производители заявляют, что проблем с жизненно важными лекарствами быть не должно. В соответствующий перечень включили более 700 наименований, почти все они производят российские компании, пояснил гендиректор фармацевтической группы «Полисан» Дмитрий Борисов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: