У 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II выявили коронавирус

Королева Великобритании Елизавета II заболела COVID-19. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Букингемского дворца, в том числе Reuters.
В сообщении уточняется, что у королевы наблюдаются слабовыраженные симптомы простуды. При этом сама Елизавета II планирует продолжить выполнять легкие обязанности в течение следующей недели, несмотря на болезнь.
Напомним, ранее наследник британского престола принц Чарльз тоже заразился коронавирусом — уже во второй раз. Положительный тест на коронавирус принц Уэльский сдал утром 10 февраля. После получения результатов 73-летний Чарльз самоизолировался.
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