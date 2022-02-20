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У 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II выявили коронавирус

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Королева Великобритании Елизавета II заболела COVID-19. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Букингемского дворца, в том числе Reuters.

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В сообщении уточняется, что у королевы наблюдаются слабовыраженные симптомы простуды. При этом сама  Елизавета II планирует продолжить выполнять легкие обязанности в течение следующей недели, несмотря на болезнь.

Напомним, ранее наследник британского престола принц Чарльз тоже заразился коронавирусом — уже во второй раз. Положительный тест на коронавирус принц Уэльский сдал утром 10 февраля. После получения результатов 73-летний Чарльз самоизолировался.

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