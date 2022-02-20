У 95-летней королевы Великобритании Елизаветы II выявили коронавирус

В сообщении уточняется, что у королевы наблюдаются слабовыраженные симптомы простуды. При этом сама Елизавета II планирует продолжить выполнять легкие обязанности в течение следующей недели, несмотря на болезнь.

Напомним, ранее наследник британского престола принц Чарльз тоже заразился коронавирусом — уже во второй раз. Положительный тест на коронавирус принц Уэльский сдал утром 10 февраля. После получения результатов 73-летний Чарльз самоизолировался.