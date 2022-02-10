Наследник британского престола принц Чарльз второй раз заразился коронавирусом

В сообщении также отмечается, что он расстроен тем фактом, что не сможет посетить запланированные мероприятия, и постарается перенести их на ближайшее время.

Положительный тест на коронавирус принц Уэльский сдал утром 10 февраля. После получения результатов 73-летний Чарльз самоизолировался.

Это уже не первый раз, когда у монарха выявляют коронавирус. О положительном тесте на COVID-19 поступали сообщения в марте 2020 года.

Ранее сообщалось, что доля повторных заражений коронавирусом в России из-за штамма распространения штамма «омикрон» увеличилась. Теперь вновь заболевают до 15% ранее переболевших.