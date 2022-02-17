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В Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой коронавируса

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Петербургские врачи из инфекционной больницы имени Боткина спасли 101-летнюю пациентку с коронавирусом, которая поступила в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе комздрава города.

Комитет по здравоохранению Петербурга

Пенсионерку доставили в реанимацию Боткинской больницы еще 23 января. Врачи приняли ее в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью на фоне сердечно-сосудистой патологии. Также у женщины был положительный тест на COVID-19.

Через четыре дня медики смогли стабилизировать состояние пациентки. Ее перевели в инфекционное отделение, где она получала противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию. А 17 февраля, когда самочувствие женщины улучшилось и пришел отрицательный тест на коронавирус, ее отпустили домой.

Напомним, первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что в Петербурге общее число переболевших и вакцинированных говорит о том, что в городе достигли 100% коллективного иммунитета.

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