В Петербурге вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой коронавируса

Пенсионерку доставили в реанимацию Боткинской больницы еще 23 января. Врачи приняли ее в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью на фоне сердечно-сосудистой патологии. Также у женщины был положительный тест на COVID-19.

Через четыре дня медики смогли стабилизировать состояние пациентки. Ее перевели в инфекционное отделение, где она получала противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию. А 17 февраля, когда самочувствие женщины улучшилось и пришел отрицательный тест на коронавирус, ее отпустили домой.

Напомним, первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что в Петербурге общее число переболевших и вакцинированных говорит о том, что в городе достигли 100% коллективного иммунитета.