Представитель ВОЗ в России: процесс регистрации вакцины «Спутник V» продвигается

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о продвижении процесса регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V». Ряд необходимых для этого документов разработчики препарата уже предоставили.
По словам Вуйнович, процесс включения в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) одинаков для всех вакцин, а сроки зависят от многих элементов — в том числе от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные. Россия данные документы уже предоставила — ВОЗ получила их в конце декабря 2021 года и в начале 2022-го.
Мелита Вуйнович
О процессе регистрации вакцины «Спутник V», цитата по «Известиям»:
Нет возможности «пропустить» какую-либо часть процесса или «ускорить», поскольку это будет означать неполное прохождение процесса. На данный момент процесс EUL для вакцины «Спутник» возобновлен, РФПИ и все заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы. ВОЗ получала документы в конце декабря и некоторые — в 2022 году. Вопрос о том, будет ли и когда будет проводиться проверка, а также то, что необходимо будет проверить, напрямую обсуждается между заявителем и штаб-квартирой ВОЗ. Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед.
Напомним, в конце декабря Российский фонд прямых инвестиций, который поддерживает «Спутник V» и инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, предоставил ВОЗ все необходимые для признания вакцины документы. Инспекции должны пройти в России уже в феврале.
Однако ситуация с признанием «Спутника V» Европейским союзом складывается другим образом. Как сообщил в январе посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, Россия на тот момент не передала Европейскому агенству по лекарственным средствам (ЕМА) дополнительные документы, необходимые для одобрения вакцины.
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