Представитель ВОЗ в России: процесс регистрации вакцины «Спутник V» продвигается

Напомним, в конце декабря Российский фонд прямых инвестиций, который поддерживает «Спутник V» и инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, предоставил ВОЗ все необходимые для признания вакцины документы. Инспекции должны пройти в России уже в феврале.

Однако ситуация с признанием «Спутника V» Европейским союзом складывается другим образом. Как сообщил в январе посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, Россия на тот момент не передала Европейскому агенству по лекарственным средствам (ЕМА) дополнительные документы, необходимые для одобрения вакцины.