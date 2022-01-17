Посол ЕС в Москве: Россия не передала EMA дополнительные документы для одобрения «Спутника V»

«Ситуация остается неизменной. Работа по авторизации продолжается, было две инспекции в первой половине прошлого года, после чего EMA запросили дополнительные документы, которые, насколько мне известно, еще не были получены», — заявил Эдерер.

По словам посла ЕС в Москве, ситуация со взаимным признанием сертификатов о вакцинации также остается без изменений. Последнюю встречу по этому вопросу представителями России и ЕС в онлайн-формате провели в октябре 2021 года.

«Это была позитивная встреча, эксперты обсудили, как это [повлиять на процедуру взаимного признания сертификатов о вакцинации] сделать, Россия сообщила, что на политическом уровне заинтересована в достижении эквивалентности», — отметил Эдерер.

Напомним, в конце декабря Российский фонд прямых инвестиций, который поддерживает «Спутник V» и инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, предоставил ВОЗ все необходимые для признания вакцины документы. Инспекции должны пройти в России уже в феврале.

Об этом также говорит посол ЕС в Москве. «Ситуация с ВОЗ иная, как мы понимаем, они получили необходимые документы. Мы надеемся, что и мы увидим необходимую документацию в EMA, думаю, все заинтересованы в как можно большем количестве вакцин, доступных в мире», — заявил Эдерер.