Вирусолог: «дельта»-штамм коронавируса может быть не полностью вытеснен «омикроном»

«Дельта»-штамм коронавируса может быть не полностью вытеснен «омикроном». В дальнейшем мутация может вернуться и вновь начать циркулировать, но уже в меньшем объеме. Такой прогноз дает заведующий лабораторией биотехнологии Института вирусологии имени Ивановского при Центре имени Гамалеи Сергей Альховский.
Как считает Альховский, штамм коронавируса «дельта» может быть не полностью вытеснен «омикроном» — поэтому в дельнейшем имеет шанс вновь начать циркулировать, но уже в меньшем объеме. «Хотя «омикрон» сейчас явно доминирует, у меня нет абсолютной уверенности, что «омикрон» стопроцентно вытеснит «дельту», как «дельта» вытеснила другие варианты, которые были до нее. […] Иммунитет, приобретенный после него [«омикрона»], через какое-то время после выздоровления вряд ли будет эффективно работать против «дельты» или похожих штаммов», — приводят «Известия» его слова.
По мнению Альховского, «омикрон» все-таки может оказаться «полезным» штаммом коронавируса: «Если его появление действительно приведет к тому, что большая часть населения приобретет иммунитет, переболев легко, то это намного лучше, чем если бы мы переболели тяжело». Следующие после «омикрона» штаммы также могут иметь сниженную патогенность — и в конце концов вытеснят мутации, которые вызывают тяжелое течение заболевания. «Мы будем жить с этим вирусом, так же как мы живем с другими сезонными коронавирусами, которые вызывают обычный насморк», — предположил вирусолог.
Сергей Альховский
Прогноз можно дать только о том, что SARS-CoV-2 в конечном итоге должен перейти в разряд обычных сезонных респираторных простуд. Прогнозы дают и на 2022 год, и на 2024-й, и на 2026-й. Может быть, где-то это и соответствует действительности. […] «Омикрон» — не последний штамм, мы дойдем до конца алфавита. Но мы должны надеяться, что эти все варианты уже не будут такими тяжелыми и агрессивными, как, например, «дельта», и названия новых вариантов будут интересовать только специалистов.
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