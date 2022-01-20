Министр здравоохранения России: в ВОЗ переданы все данные по вакцине «Спутник V»

«Досье сформировано, мы ожидаем от них решение. Я думаю, что визиты состоятся в первом квартале, мы ждем ориентировочно в феврале», — добавил он.

Напомним, Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил надежду на скорое одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Затянутость процесса, по его мнению, является политизацией вопроса.

В сентябре Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства». В ответ на это министр здравоохранения России Михаила Мурашко заявил, что претензии, которые задерживали признание вакцины, касались именно досье, а не самого препарата — и все необходимые для продолжения процедуры одобрения «Спутника V» документы предоставили.

Позже Мурашко также заявлял, что все барьеры, которые не позволяли зарегистрировать вакцину «Спутник V» ВОЗ, устранены. «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — отметил он, подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о том, что рассмотрение вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения входит в финальную стадию. По информации фонда, группа инспекторов вскоре посетит Россию для подготовки документов. Заявление РФПИ было поставлено под сомнение изданием Reuters, по информации которого Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет одобрить применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза до конца 2021 года. Процедура может быть завершена в первом квартале 2022-го.