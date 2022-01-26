Минздрав России одобрил препарат AstraZeneca для профилактики коронавируса

Минздрав России одобрил обращение препарата Evusheld для профилактики коронавируса от AstraZeneca на территории страны. Об этом стало известно из госреестра решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии, пишет ТАСС.
«24 января 2022 года компания AstraZeneca получила разрешение на ввоз первой партии лекарственного препарата, созданного на основе комбинации моноклональных антител, для профилактики COVID-19 в условиях пандемии, в полном соответствии с положениями и процедурами. Мы рады, что препарат будет доступен для российских пациентов и поможет в борьбе с COVID-19», — сказано в сообщении компании.
Препарат будут выпускать в форме раствора для инъекций. В Россию он будет поступать в объеме 3 500 упаковок в дозировке 150 мг + 150 мг. Отмечается, что это средство — не вакцина, Evusheld, прозванный «коктейлем из антител», изготовлен из смеси двух моноклональных антител — тиксагевимаба и цилгавимаба. Этот препарат — альтернатива вакцинопрофилактике для людей с ослабленным иммунитетом и с возможными тяжелыми побочными реакциями на вакцину.
У препарата ограниченные показания. Его применяют людям, чья иммунная система от умеренной до тяжелой степени нарушена из-за состояния здоровья или из-за приема иммунодепрессантов или лечения. Или же тем, у кого в анамнезе были тяжелые побочные реакции на вакцину против COVID-19.
Напомним, вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» временно перестали закупать в Минздраве. Также сообщается, что она давно не поставлялась в регионы.
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