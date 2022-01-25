СМИ: Минздрав приостановил закупку вакцины «ЭпиВакКорона»

Издание провело порос 85 региональных министерств и департаментов здравоохранения. Из него стало известно, что большая часть регионов получили последние партии препарата еще в конце ноября — начале декабря 2021 года. 83% опрошенных заявили, что не знают, когда будет следующая поставка «ЭпиВакКороны».

В 2022 году запросов на получение препарата не поступало, об этом сообщил представитель единственного контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний «Герофарм». В реестре Роспотребнадзора эта информация подтвердилась. Ни одной партии «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-H» не распределено регионам с начала 2022 года.

В одном из научных институтов изданию сообщили, что есть основания предполагать о приостановке производства этой вакцины. Предполагается, что приостановка связана с большим количеством препарата. Его достаточное количество в регионах, а также сообщается, что она не очень популярна у россиян.

Напомним, исследователи Европейского университета в Петербурге и Медицинского института имени Березина Сергея рассчитали эффективность российских вакцин против коронавируса. Исследование проводилось во время вспышки заболеваемости «дельта»-штаммом. Публикуем его итоги.

А еще на фармбазы Петербурга и Ленинградской области поступили первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Общее количество доз — 3 600.