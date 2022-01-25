Роспотребнадзор: карантин для контактировавших с больными коронавирусом сокращен до недели

«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», — рассказали в ведомстве.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение уже зарегистрировали в Минюсте.

Напомним, сроки карантина по коронавирусу в России сокращены до 7 дней. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сообщила Голикова.