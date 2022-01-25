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Роспотребнадзор: карантин для контактировавших с больными коронавирусом сокращен до недели

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Срок изоляции для людей, которые контактировали с больными коронавирусом, сократили с двух недель до семи дней. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Shutterstock.com

«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19», — рассказали в ведомстве.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее распоряжение уже зарегистрировали в Минюсте.

Напомним, сроки карантина по коронавирусу в России сокращены до 7 дней. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России», — сообщила Голикова.

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