В России в 5-10 раз увеличилась повторная заболеваемость коронавирусом из-за «омикрона»

Агентство сообщает, что Мурашко ссылался на несколько исследований, но не приводил подробностей. Министр заявил, что «омикрон» становится доминирующим вариантом за три-четыре недели, когда попадает на территорию страны. Но в России этот процесс протекает по-разному в разных регионах.

«Мы видели, что основные очаги формируются в крупных мегаполисах», — сообщил он. Министр отметил, что и система здравоохранения перестраивается из-за «омикрона» и подстраивается под него.

Напомним, «омикрон»-штамм коронавируса представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет — впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

А в Комитете по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовали отменить или ослабить ограничения на международные перевозки. Эксперты считают, что ограничения на передвижения не приносят пользу, но «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».