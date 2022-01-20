В России в 5-10 раз увеличилась повторная заболеваемость коронавирусом из-за «омикрона»

В России повторная заболеваемость коронавирусом выросла в 5-10 раз из-за штамма «омикрон». Об этом рассказал Министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».
Агентство сообщает, что Мурашко ссылался на несколько исследований, но не приводил подробностей. Министр заявил, что «омикрон» становится доминирующим вариантом за три-четыре недели, когда попадает на территорию страны. Но в России этот процесс протекает по-разному в разных регионах.
«Мы видели, что основные очаги формируются в крупных мегаполисах», — сообщил он. Министр отметил, что и система здравоохранения перестраивается из-за «омикрона» и подстраивается под него.
Напомним, «омикрон»-штамм коронавируса представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет — впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации. Об этом сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
А в Комитете по чрезвычайным ситуациям ВОЗ рекомендовали отменить или ослабить ограничения на международные перевозки. Эксперты считают, что ограничения на передвижения не приносят пользу, но «продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства».
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