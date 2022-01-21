Фото дня: очереди из машин скорой помощи возле Покровской больницы на Васильевском острове

Согласно справке об эпидемиологической ситуации в Петербурге, по состоянию на 20 января на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 5 533 человек. За последние сутки 414 поступили, 411 выписались, 578 в реанимации, 347 подключены к ИВЛ. 153 петербуржца находятся во временном госпитале «Ленэкспо», еще 409 — в пансионате «Заря».

На амбулаторном лечении находятся 29 799 человек. 32 398 петербуржцев получают бесплатную лекарственную терапию на дому. 34 горожанина находятся в обсервации (пансионат «Балтиец»), 2 871 — на карантине.

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге — 1,47. Работают 18 стационаров, из которых 15 городских. Всего развернуто 8 002 койки, свободный фонд для пациентов с COVID-19 — 48,10 %. Расчет произведен на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, на сегодняшний день официально «омикрон»-штамм коронавируса выявлен у 1,6 тысячи человек в 42 регионах России. Однако заражений может быть значительно больше. В Петербурге новый вариант вируса уже является доминирующим — по данным Роспотребнадзора, штаммом «омикрон» здесь заразились почти 600 человек. Власти города перевели систему здравоохранения в состояние повышенной готовности и ожидают того, что новый штамм «будет поражать в больших количествах».

По прогнозу Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета, пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон» в России придется на конец января — начало февраля. Ученые СПбГУ также считают, что максимальный суточный прирост заболевших придется на начало второго месяца 2022 года, когда коронавирус будет ежедневно выявляться у 65 000 человек.