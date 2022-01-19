Как распознать (и взломать!) сценарий провальных романтических отношений: 5 простых шагов

В тот вечер, вернувшись домой, я схватила дневник и стала писать о своих прошлых отношениях. У меня возникло предчувствие, что если получится выявить подсознательный сценарий, которому я, кажется, следую, то возможно, у меня появится шанс его изменить.

Всю следующую неделю я звонила друзьям, сестре и бывшим, с которыми у меня сложились хорошие отношения, просматривала старые дневники и выписывала общие темы и события. Я писала и анализировала, а мой сценарий вырисовывался до ужаса легко. Он был настолько замысловато составленным, что, наверное, действительно походил на лоскутное одеяло. Вот как оно выглядело.

Шаг первый: найди того, кто хорош на словах, но плох в жизни. Ищи того, кто учился в «хорошем» колледже, работает на «хорошей» работе, кажется тебе амбициозным и «идущим к успеху». Добавь бонусные очки, если у него «хорошая семья»! Полностью игнорируй тот факт, что человек явно фундаментально переживает сейчас эмоциональный кризис. Реши, что сможешь его исправить, или, еще лучше, сделай вывод, что на самом деле что-то не так с тобой.

Пример. Он крутой финансовый директор, у которого собственный дом и удачная карьера (ура!). Но первым делом он объясняет: чтобы получить удовольствие от секса, ему надо напиться, и это невозможно изменить. Подумай: «Да, это не слишком хорошо, но он просто меня еще не знает».