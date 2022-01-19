Как распознать (и взломать!) сценарий провальных романтических отношений: 5 простых шагов

У каждого из нас вырабатываются сценарии романтических отношений — на основе того, что (как нам кажется!) мы заслуживаем. Даже после череды неудач изменить курс сложно, ведь он слишком хорошо знаком. Вице-президент Comedy Central, драматург Тара Шустер в своей книге — уже нашумевшей в США, а теперь переведенной на русский — «Купи себе эти чертовы лилии» делится личным опытом распознавания и взлома сценария. Путь писательницы лежал через несчастливое детство, депрессию, зависимость от травки, тревогу и стыд, а личные драмы она умело превращает в комедию.
В тот вечер, вернувшись домой, я схватила дневник и стала писать о своих прошлых отношениях. У меня возникло предчувствие, что если получится выявить подсознательный сценарий, которому я, кажется, следую, то возможно, у меня появится шанс его изменить.
Всю следующую неделю я звонила друзьям, сестре и бывшим, с которыми у меня сложились хорошие отношения, просматривала старые дневники и выписывала общие темы и события. Я писала и анализировала, а мой сценарий вырисовывался до ужаса легко. Он был настолько замысловато составленным, что, наверное, действительно походил на лоскутное одеяло. Вот как оно выглядело.
Шаг первый: найди того, кто хорош на словах, но плох в жизни. Ищи того, кто учился в «хорошем» колледже, работает на «хорошей» работе, кажется тебе амбициозным и «идущим к успеху». Добавь бонусные очки, если у него «хорошая семья»! Полностью игнорируй тот факт, что человек явно фундаментально переживает сейчас эмоциональный кризис. Реши, что сможешь его исправить, или, еще лучше, сделай вывод, что на самом деле что-то не так с тобой.
Пример. Он крутой финансовый директор, у которого собственный дом и удачная карьера (ура!). Но первым делом он объясняет: чтобы получить удовольствие от секса, ему надо напиться, и это невозможно изменить. Подумай: «Да, это не слишком хорошо, но он просто меня еще не знает».
Шаг второй: немедленно привяжись эмоционально. Только на основании того, каким хорошим он кажется на словах. Игнорируй факт, что тебе одиноко в его компании, а твое сознание вопит: «Не-е-ет, мы такое уже проходили!» Дай ему шанс и убеди себя, что он тебе нужен, даже если все говорит об обратном. Или, если он не тот человек, о котором ты мечтала именно в данный момент, может, его получится подлатать на будущее? Спроецируй на него все хорошие качества, которые хочешь видеть в партнере. Заставь новые отношения работать любой ценой. Зачем? Понятия не имею! Просто следуй долбаному сценарию и не задавай вопросов.
Пример. Он учился в МТИ, а это значит, что он исключительно умен. Ум для тебя очень важен и привлекателен. Забудь, что учеба в «умном» университете не означает, что человек обладает эмоциональным интеллектом. Не принимай ритуалы отношений в расчет, что ваше «свидание» с просмотром кино оказалось просто «передышкой» во время его пробежки. Когда кино закончилось, парень, одетый в тренировочный костюм, сказал: «Прикольно! Ну, я побежал дальше».
Шаг третий: делай все, чтобы парень смог полюбить тебя. Сходи с ума от каждого сообщения, пытаясь расшифровать, «что все это значит». Стань человеком, который, как тебе кажется, понравится ему. Не будь собой. Никогда не задумывайся о том, действительно ли он нравится тебе. Теперь ты новый индивид, которого он, по-твоему, хочет видеть рядом с собой. И ничего страшного, что его желания постоянно меняются. Это же так весело и совсем не утомительно! Господи, зачем я вообще стала с ним встречаться!
Пример. Ты хочешь полностью перекроить свой график на случай, если ему вдруг захочется потусить. Ты отменяешь любые планы, отказываешься от любимых привычек просто на случай, если он захочет встретиться. Скажи сестре, что вам придется перенести вашу ежегодную поездку в Диснейленд, потому что он, возможно, тебе напишет. Очень расстройся, что ты перестала заниматься любимыми делами.
Шаг четвертый: все сильнее начинай ненавидеть то, что притворяшься кем-то другим, а потом сойди с ума от горя, когда отношения развалятся. Рыдай на полу спальни. Бей по рулю в машине, в приступе мазохизма слушая «Harvest Moon» Нила Янга. Вини себя. Делай все возможное для саморазрушения, пока у тебя не начнется такая депрессия, когда целыми днями не моешься и хочешь только спать, но не можешь, блин, спать из-за тревоги. Затем восстань из пепла как феникс. Поклянись себе, друзьям и коллегам, что подобного никогда больше не повторится. Ты ясно видишь сценарий и обязательно изменишь его, черт возьми! Да, ты сможешь!
Шаг пятый: повтори шаги 1—4.
Детективная работа в дневнике показала мне, что в центре лабиринта моих отношений находилась рана, которую я еще не исцелила. С ранних лет я усвоила, что любовь — это когда тебя игнорируют, плохо с тобой обращаются или говорят, будто надо измениться, чтобы заслужить обожание. Пишите доктору Фрейду.
Я действительно понимаю моих родителей. Они жили в таком хаосе, что просто не были способны проявлять любовь ко мне. Поэтому, раз уж мне довелось стать маленькой решательницей проблем, я научилась принимать всякое внимание за любовь, ведь это лучше, чем совсем ничего. Мама орет, что я тупая и ничего не смыслю в математике? Это любовь. Она просто хочет, чтобы я хорошо училась. Папа игнорирует и никогда не спрашивает, как у меня дела? Это тоже любовь. Наверное, он достаточно доверяет мне, позволяя со всем разбираться самой.
Я думаю, что со временем у каждого из нас вырабатываются сценарии на основе того, что, как нам кажется, мы заслуживаем в отношениях. Как только подобное входит в привычку, изменить курс практически невозможно, потому что он слишком хорошо знаком. И не только в плане романтики. Мы демонстрируем один и тот же тип разрушительного поведения с друзьями, начальниками, братьями, сестрами, мамами и папами. Вариантов отношений множество, но мы раз за разом идем однажды проторенной тропой, вытаптываем полевые цветы, утрамбовываем ногами опавшие листья и грязь, пока не расчистим путь, по которому удобно ходить. Тропинка становится все заметнее, и мы по привычке сворачиваем на нее, даже когда нам того не хочется. Она может зарости ядовитым плющом. На ней могут водиться долбаные змеи. Но это наша тропа. Земля на ней так хорошо утоптана, что мы возвращаемся на нее снова и снова. Данный путь кажется нам самым безопасным, потому что мы точно знаем, куда он приведет.
Как создать свой сценарий в отношениях
- Доставай дневник. Если ты до сих пор не купила дневник, даже не знаю, что тебе сказать. Разве что: «Купи долбаный дневник, дорогая».
- Итак, здесь только ты, я и дневник. Больше никого. Создай свой сценарий. Иногда это довольно просто. Порой правда о нас живет на кончике языка, дожидаясь момента, когда ее сформулируют. Выскажи ее, наконец. Ты выбираешь людей, которые не готовы к отношениям? Ты привлекаешь парней, которые дерзки и вспыльчивы, но на самом деле хочешь добродушного? Запиши.
- Ничего не придумала по предыдущему пункту? Расскажи о нескольких бывших партнерах. Может, у них были натянутые отношения с семьей или с ними со всеми ты переспала чересчур быстро и тебе стало трудно развивать отношения после пятого свидания, потому что они и так уже зашли слишком далеко. Я попадала в обе ситуации. Записывай, подчеркивай, обводи и думай. Возможно, тебя осенит.
- Все еще никаких идей? Расспроси друзей. Скажи: «Я пытаюсь лучше понять, как устроены мои отношения с мужчинами/женщинами/кем угодно. Вы замечали поступки, которые я постоянно повторяю?» Или: «Существует что-то в том, как я веду себя с другими людьми, вызывающее у вас желание воскликнуть «О нет!»?» Я использовала подобную технику в разговоре с Джулией, которая выдала: «Ты всегда пытаешься что-то исправить, даже когда отношения только начались и развиваются легко и весело». Я знала это, но не желала признавать, пока Джулия не сформулировала словами.
- Поговори с бывшим. Сложный пункт и совершенно не обязательный. Подойдет, если ты разошлась с кем-то по-дружески и уже прошло достаточно времени. У бывшего могут найтись очень важные сведения о тебе. Но никогда не обращайся к тому, с которым все закончилось плохо. Эти козлы — ненадежные рассказчики.
- Продолжай думать и писать. Чтобы раскрыть свой сценарий, может понадобиться много времени. Порой, когда ты думаешь, что раскопала нечто важное и нашла камень преткновения, неожиданно открывается новый проход в совершенно иную шахту проблем. «Ну класс, снова копать?» — недовольно думаешь ты, но прояви терпение. Самое главное — работа продвигается. Это процесс, и ты идешь по дороге. Или спускаешься в шахту. Что-то типа того.
- После всех трудов похвали себя. Подари себе что-нибудь хорошее: любимую вкусняшку, которую редко себе позволяешь, красивую ручку, дорогущий лосьон для рук с лавандой. Отнесись к себе с любовью. Отпразднуй то, что сегодня ты уделила время более близкому знакомству с самой собой. Какая же ты крутая! Оставаться честной с собой невероятно трудно. Кроме того, твое отношение к себе часто подсказывает окружающим, как к тебе относиться. Если ты груба с собой, почему остальные должны вести себя по-другому? Начни транслировать миру обожание, которое ты заслуживаешь сегодня. Я куплю себе сверкающий серебряный блейзер, о котором давно мечтала. А ты?
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