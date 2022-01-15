Народная артистка Татьяна Малягина сломала руку. Она подскользнулась на Васильевском острове

Она поделилась с изданием тем, как это произошло. По словам Малягиной, два дня назад она шла от метро «Василеостровская» в сторону «Театра на Васильевском», где она должна была сыграть в спектакле «Идиот». Женщина шла в спокойном темпе, однако на углу 12-й линии и Среднего проспекта поскользнулась, упала и потеряла сознание. При этом артистка отметила, что до нее упало три человека.

Пострадавшей помог прохожий, который вызвал скорую помощь. Женщину привезли в Мариинскую больницу, где у нее диагностировали перелом плеча.

Из-за этого в «Театре на Васильевском» пришлось срочно искать замену, а некоторые спектакли и вовсе отменили. Художественный руководитель драматического «Театра на Васильевском» Владимир Словохотов также отметил, что в ближайшее время не будут показывать постановку «Как Зоя гусей кормила». В ней Малягина исполняет главную роль.

«Ситуация очень неприятная. В городе происходит беспредел. Будем разбираться и выяснять, где именно она упала и кто там ответственный. У нее полтела в гипсе, и минимум на месяц наш театр остался без народной артистки», — добавил он.