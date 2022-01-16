Представитель ВОЗ Вуйнович: РФПИ предоставил все документы по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций предоставил Всемирной организации здравоохранения все необходимые документы по вакцине «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
«30 декабря фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая требовалась. Мы ожидаем, что в феврале пройдут инспекции», — заявила она.
Напомним, ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил надежду на скорое одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Затянутость процесса, по его мнению, является политизацией вопроса.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций, который поддерживает «Спутник V» и инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, рассчитывал на одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения до конца года.
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