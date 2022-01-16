Представитель ВОЗ Вуйнович: РФПИ предоставил все документы по «Спутнику V»

Напомним, ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил надежду на скорое одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Затянутость процесса, по его мнению, является политизацией вопроса.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций, который поддерживает «Спутник V» и инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, рассчитывал на одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения до конца года.