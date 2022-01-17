Что-то выросло: краткий ликбез о безопасных (и не очень) новообразованиях на коже – от бородавок до фибром и жировиков

Бородавки и папилломы

Эти образования выступают в виде плоского возвышения или сосочка над уровнем кожи. Они могут возникнуть у людей любого возраста, а возбудителем является тот-самый вирус папилломы человека (HPV – Human papilloma virus). Разрастание клеток эпидермиса происходит под воздействием провоцирующего фактора (стресс, снижение иммунитета) и активации вируса на поверхности кожи.

Родинки (невусы)

Это чаще доброкачественные новообразования кожи, которые состоят из невусных клеток, производных меланоцитов (именно они вырабатывают пигмент меланин – Прим.ред.) Стимулами для роста этих клеток являются ультрафиолетовые лучи, травмы, обгорание на солнце, гормональное лечение. Во время беременности или в период полового созревания они могут приобретать более сильную пигментацию и увеличиваться в размерах.