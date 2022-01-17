Что-то выросло: краткий ликбез о безопасных (и не очень) новообразованиях на коже – от бородавок до фибром и жировиков

Регулярно на нашей коже могут появляться новообразования – большинство из них имеют доброкачественную природу, но все равно нуждаются во внимании. Чтобы определить, с чем именно вы имеете дело (и нужно ли это удалять), обращайтесь не в Google, а к врачу-дерматологу.
Бородавки и папилломы
Эти образования выступают в виде плоского возвышения или сосочка над уровнем кожи. Они могут возникнуть у людей любого возраста, а возбудителем является тот-самый вирус папилломы человека (HPV – Human papilloma virus). Разрастание клеток эпидермиса происходит под воздействием провоцирующего фактора (стресс, снижение иммунитета) и активации вируса на поверхности кожи.
Родинки (невусы)
Это чаще доброкачественные новообразования кожи, которые состоят из невусных клеток, производных меланоцитов (именно они вырабатывают пигмент меланин – Прим.ред.) Стимулами для роста этих клеток являются ультрафиолетовые лучи, травмы, обгорание на солнце, гормональное лечение. Во время беременности или в период полового созревания они могут приобретать более сильную пигментацию и увеличиваться в размерах.
Необходимо отслеживать изменения родинок, чтобы не пропустить развитие меланомы: смена цвета, покраснение вокруг невуса, неравномерный рост, боль, кровоточивость. В течение жизни возможно появление новых родинок, которые выглядят непривычно и отличаются от ранее существовавших на теле. Это также является поводом обратиться к врачу-дерматологу.
Гемангиомы и лимфангиомы
Это доброкачественные сосудистые новообразования, прорастающие в более глубокие слои кожи – дермальный и слой подкожно-жировой клетчатки. Существует нескольких видов этих образований:
- капиллярная — проявляется на поверхностных участках кожных покровов;
- кавернозная — возникает в глубоких слоях кожи;
- комбинированная — включает в себя признаки кавернозной и капиллярной форм;
- смешанная — состоит из разных видов тканей (дермальные,мышечные,нервные)
Кератомы
Считается возрастным изменением (преимущественно доброкачественным) и чаще всего проявляется после 35-40 лет. Первые проявления выглядят как пятна кофейного или сероватого цвета с легким шелушением, затем они начинают постепенно возвышаться и покрываются плотными корками. Встречаются случаи малигнизации кератоз (перерождение в злокачественную опухоль — Прим. ред.) в результате частой травматизации образований (распаривание в сауне и горячей ванне, трение одеждой и т.д.).
Липомы
Доброкачественное новообразование, которое развивается из подкожно-жировой клетчатки. Неформальное название липомы — «жировик». Чаще всего располагается в верхней части спины, наружной поверхности бедер и плечевого пояса.
Фибромы
Образование из соединительной ткани. Часто возникает в месте прошлого укуса насекомых или в местах существовавших воспалительных высыпаний. Выглядит как шарик коричневого цвета, выступающий над поверхностью кожи.
Нейрофибромы
Образование клеток оболочек нервов. Выглядит как плотный шарик от 0,1 до 2-3 сантиметров. В первую очередь нейрофиброма сопровождается болевым синдромом по ходу нерва — из-за повреждения ткани нервного волокна. Эта боль распространяется по ходу самого нерва. Нейрофиброма медленно растет, поэтому на ранних этапах развития ее тяжело обнаружить.
Атеромы
Возникает из-за сгущения кожного сала и закупорки выводного протока сальной железы. Это образование считается кистой, которая заполнена секретом в виде творожистой массы.
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