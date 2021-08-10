«Удалить, чтобы не было рака» и ещё 5 ложных причин избавиться от родинки

Меланома кожи – это злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов – клеток с тёмным пигментом. Она может появиться из невуса (родинки) или возникнуть на новом месте.
В последние годы во всём мире заметно выросла заболеваемость меланомой: скорее всего, это связано с большей выявляемостью, в том числе и на очень ранних стадиях. Однако в России этот показатель традиционно ниже.
Кто-то обнаруживает подозрительные новообразования самостоятельно, а кто-то на осмотре у терапевта, эндокринолога, гинеколога или другого специалиста. Если это произошло, то выявить патологию поможет дерматолог, который, при необходимости отправит на лечение к онкологу.
Если заметили необычное образование на коже – сразу обращайтесь к врачу, не нужно тянуть и усугублять ситуацию: выживаемость пациентов с меланомой напрямую зависит от количества миллиметров, на которые она успела углубиться. Контрольная точка – 0,9 мм, после этой отметки опухоль может представлять значительную угрозу. Десятилетняя выживаемость пациентов с меланомой, которая распространилась на 0,8 мм и 0,9 мм, существенно различается – это 93% и 81%.
Риск развития меланомы повышается в разной степени, если вы:
- проводите много времени на солнце;
- уже сталкивались с меланомой;
- загорали в солярии;
- получали солнечные ожоги;
- у ваших родственников была меланома или рак кожи;
- имеете более 5 атипичных родинок или крупные врождённые родинки;
- у вас светлый фототип – бледная кожа, веснушки;
- общее количество ваших родинок больше 25;
- вы принимаете лекарства, подавляющие иммунную систему.
Когда пора показать родинку врачу?
Если невус внезапно появился, часто травмируется, кровоточит, растёт и вызывает дискомфорт, то нужно обратиться к дерматологу.
Самостоятельно найти меланому можно по правилу «гадкого утёнка» – это будет странная родинка, непохожая на остальные. Предварительно оценить её опасность поможет аббревиатура «ABCDE».
- Asymmetry – асимметрия.
- Border – неровный край.
- Color – неравномерный цвет.
- Diameter – диаметр больше 6 мм.
- Evolution – изменение с течением времени.
Какую родинку точно нужно удалить?
Если есть подозрение, что из невуса развивается злокачественная опухоль, то его необходимо удалить у хирурга-онколога и отдать на гистологическое исследование.
Но чаще всего от родинок хотят избавиться по причинам, которые ошибочно считают обязательными показаниями для удаления:
«Удалить, чтобы не было рака»
На самом деле, только треть меланом появляется из уже существующего невуса, большинство возникает на новом месте. А вероятность развития меланомы из атипичной родинки не выше, чем из обычной. Не стоит удалять невусы для профилактики рака – это бесполезно.
«Удалить, потому что травмируется»
Любые повреждения родинки, в том числе и биопсия, не повышают риск развития меланомы. Опять же, только треть из них возникает из уже существующего невуса.
«Удалить, потому что растёт волос»
Волос, растущий из родинки, беспокоит многих женщин – выдёргивать надоело, лишний раз повреждать не хочется. Но травматизация волосяного фолликула, как и любая другая, не повышает риск появления меланомы.
При этом не рекомендуется воздействовать на невус лазером или IPL энергией во время эпиляции. У косметолога должен быть специальный белый карандаш, которым закрашивают родинки, чтобы их не «подпекло» в время процедуры.
Но если невус никак не мешает эпиляции, удалять его из-за растущего волоса не обязательно.
«Удалить, потому что попадает солнце»
Любители отдохнуть на море иногда волнуются из-за того, что на их невусы попадает слишком много солнечных лучей. Заклеивать образования или носить закрытые купальники надоедает, поэтому родинки хочется удалить. Ультрафиолет действительно может изменить внешний вид невуса, но нахождение на солнце должно быть одинаково безопасно для всей кожи, а не только для её отдельных участков.
«Удалить перед отпуском»
«Пересижу на даче или полечу на море – как удобно, никто не увидит свежий шрам», – думают пациенты, которые удаляют родинку перед отпуском. Это неудачное решение, из-за солнечных лучей и физической активности рубец может сформироваться неровно. А если возникнут осложнения, быстро попасть к врачу не получится.
«Удалить, потому что некрасиво»
Девушки часто хотят избавиться от родинок на открытых местах, ведь они портят внешний вид. Но как раз на шее, груди, плечах и спине выше риск образования крупных патологических рубцов, об этом нужно помнить. Особенно осторожно к удалению родинок нужно относиться темнокожим пациентам, у них чаще остаются заметные следы на коже.
Материал подготовлен по материалам выступления Анны Бессаловой на медицинской «(Не)конференции» в ИТМО, при поддержке проекта «Doc2Doc» (@doc2docclub).
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