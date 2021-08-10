«Удалить, чтобы не было рака» и ещё 5 ложных причин избавиться от родинки

Меланома кожи – это злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов – клеток с тёмным пигментом. Она может появиться из невуса (родинки) или возникнуть на новом месте.

В последние годы во всём мире заметно выросла заболеваемость меланомой: скорее всего, это связано с большей выявляемостью, в том числе и на очень ранних стадиях. Однако в России этот показатель традиционно ниже.

Кто-то обнаруживает подозрительные новообразования самостоятельно, а кто-то на осмотре у терапевта, эндокринолога, гинеколога или другого специалиста. Если это произошло, то выявить патологию поможет дерматолог, который, при необходимости отправит на лечение к онкологу.

Если заметили необычное образование на коже – сразу обращайтесь к врачу, не нужно тянуть и усугублять ситуацию: выживаемость пациентов с меланомой напрямую зависит от количества миллиметров, на которые она успела углубиться. Контрольная точка – 0,9 мм, после этой отметки опухоль может представлять значительную угрозу. Десятилетняя выживаемость пациентов с меланомой, которая распространилась на 0,8 мм и 0,9 мм, существенно различается – это 93% и 81%.