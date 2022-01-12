«Выработать уверенность легче, если отказываешься от оценок себя» — как это работает, объясняет психотерапевт

Сколько вам сейчас лет? 22, 37 или 84? Неважно, я хочу узнать вот что: вы можете сесть и оценить каждый аспект себя до настоящего момента? Можете ли вы предсказать и оценить все, что только может прийти вам в голову в будущем? Можете взять лист бумаги и поставить галочку для каждого положительного аспекта и крестик — для отрицательного? Конечно, попробовать можно, но это будет даже более масштабное предприятие, чем проект «Геном человека».

Если вам удастся найти хотя бы что-то позитивное в своей жизни, хоть какие-то достижения, значит, то, что вы полный неудачник ,— неправда. Пусть вы завалили один экзамен — нет смысла называть себя полным тупицей. Только оттого, что вам пару раз не повезло в отношениях, не стоит говорить, что вы недостойны любви (хотя, конечно, вы чувствуете себя никому не нужным).

Для доказательства достаточно лишь одной галочки: всего одна галочка на вашем портрете докажет, что вы не неудачник, не глупый или не недостойный. Но у вас всяко больше одной галочки. И каждая галочка — это доказательство.

Взять, к примеру, меня: я осуждал себя в прошлом. Я чувствовал себя полным нулем, потому что в глубине души так считал. Я был уверен, что недостаточно хорош и что ошибки прошлого сделали меня неудачником, хотя у меня за плечами несколько дипломов и два высших образования. Я устроился на работу в престижный журнал после окончания университета, где изучал журналистику, а затем с нуля построил успешную психотерапевтическую практику. Мне нравится с помощью РЭПТ и гипнотерапии помогать клиентам выбираться из личных передряг. Я добр к людям и животным; я люблю свою собаку и всегда кормлю рыбок своих друзей, когда те уезжают в отпуск. Это галочки на моем изображении, положительные аспекты портрета. Как я могу быть полным неудачником , если могу привести такие доводы? А как насчет вас? Какие доказательства вы придумали, читая это?