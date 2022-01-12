«Выработать уверенность легче, если отказываешься от оценок себя» — как это работает, объясняет психотерапевт

Большинство людей склонны недооценивать себя — например, из-за неудач в прошлом. Почему это бессмысленно и опасно, объяснил британский психотерапевт Дэниел Фрайер, один из ведущих специалистов в области РЭПТ (рационально-эмоционально-поведенческой терапии) в книге «Вредные мысли: Четыре психологические установки, которые мешают нам жить». Публикуем отрывок, в котором врач рассказывает, как пересмотреть взгляд на самооценку и делится личным опытом.
Одна из наиболее распространенных проблем, с которыми люди обращаются за психологической помощью (непосредственно или в рамках решения прочих проблем), — это отсутствие самоуважения или недостаток уверенности в себе. Я сбился со счета, сколько раз люди приходили ко мне из-за того, что у них прямо или косвенно возникали подобные трудности. И проблема кроется в самом понятии: самоуважение.
Уважать — значит почитать, восхищаться, высоко ценить, дорожить, признавать и хвалить. Само английское слово esteem происходит от латинского aestimare (оценивать). Итак, в самоуважении вы в буквальном смысле признаете или оцениваете себя. Вы ставите себе оценку.
Некоторым людям свойственно переоценивать себя. Такие то и дело говорят: «Посмотрите на меня, какой я потрясный!» Но, будем честными, люди, которые слишком высоко оценивают себя, редко или даже никогда не обращаются к психотерапевту . За все годы практики ко мне ни разу не приходили со словами: «Вы можете помочь мне? Я себя переоцениваю, чувствую, что я просто офигенный, мне нужно, чтобы вы помогли мне спуститься с небес на землю».
Большинство людей, особенно те, кто обращается за психологической помощью, и, к сожалению, еще больше тех, кто не обращается, склонны недооценивать себя. Некоторые откровенно очерняют себя, в общем-то, не имея на то никаких оснований.
«Самооценка — величайшая болезнь, известная человечеству, — сказал Альберт Эллис, — потому что она условна». Чем больше разного происходит у вас в жизни, тем больший успех вы наблюдаете и тем выше ваш уровень уверенности в себе. Однако чем больше вы ошибаетесь, косячите и чем больше неудач с вами происходит, тем ниже ваш уровень уверенности.
Проблема в том, что мы оказываемся правы и неправы, достигаем успеха и терпим неудачи ежедневно, и, когда мы играем с самооценкой, наша уверенность в себе становится похожа на игрушку йо-йо. Она взлетает вверх и тотчас же падает в зависимости от того, достигли мы успеха или нет. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз и так далее. Утомительно, не правда ли?
Кроме того, в части проблем с уверенностью большинство из нас оценивают себя чрезмерно негативно. Поэтому если дела обстоят очень плохо, йо-йо зависает в нижнем положении.
Если что-то идет не так, люди обобщают оценку: провалили экзамен на права — значит вы полная бестолочь; ошиблись где-то — конченый недотепа; пару раз не повезло в отношениях — неудачник в любви; скатываетесь в депрессию — в итоге считаете себя полным ничтожеством. Это проще всего: сыграть в оценку и оказаться проигравшим.
Нас учат соревноваться, быть лучше, постоянно совершенствоваться и внушают, что жизнь не стоит того, чтобы жить, если мы не живем как можно лучше.
И к сожалению, некоторым людям даже их семьи, друзья и вторые половинки внушают, что они ничего не стоят, и постепенно они сами все больше в это верят и в конечном счете это начинает им казаться единственным правдоподобным мнением.
Сколько вам сейчас лет? 22, 37 или 84? Неважно, я хочу узнать вот что: вы можете сесть и оценить каждый аспект себя до настоящего момента? Можете ли вы предсказать и оценить все, что только может прийти вам в голову в будущем? Можете взять лист бумаги и поставить галочку для каждого положительного аспекта и крестик — для отрицательного? Конечно, попробовать можно, но это будет даже более масштабное предприятие, чем проект «Геном человека».
Если вам удастся найти хотя бы что-то позитивное в своей жизни, хоть какие-то достижения, значит, то, что вы полный неудачник ,— неправда. Пусть вы завалили один экзамен — нет смысла называть себя полным тупицей. Только оттого, что вам пару раз не повезло в отношениях, не стоит говорить, что вы недостойны любви (хотя, конечно, вы чувствуете себя никому не нужным).
Для доказательства достаточно лишь одной галочки: всего одна галочка на вашем портрете докажет, что вы не неудачник, не глупый или не недостойный. Но у вас всяко больше одной галочки. И каждая галочка — это доказательство.
Взять, к примеру, меня: я осуждал себя в прошлом. Я чувствовал себя полным нулем, потому что в глубине души так считал. Я был уверен, что недостаточно хорош и что ошибки прошлого сделали меня неудачником, хотя у меня за плечами несколько дипломов и два высших образования. Я устроился на работу в престижный журнал после окончания университета, где изучал журналистику, а затем с нуля построил успешную психотерапевтическую практику. Мне нравится с помощью РЭПТ и гипнотерапии помогать клиентам выбираться из личных передряг. Я добр к людям и животным; я люблю свою собаку и всегда кормлю рыбок своих друзей, когда те уезжают в отпуск. Это галочки на моем изображении, положительные аспекты портрета. Как я могу быть полным неудачником , если могу привести такие доводы? А как насчет вас? Какие доказательства вы придумали, читая это?
Называть себя неудачником , глупцом, нулем или чем-то подобным бессмысленно. Да, есть вещи в жизни, в которых вы потерпели неудачу. Вы ошибались и были неправы. Существуют вещи, в которых вы просто не разбираетесь. Можете составить список этих вещей, если хотите.
Вы можете, однако, оценивать отдельные аспекты своей личности. Я, например, не умею мастерить что-либо руками и считать. Я совершал ошибки (некоторые были очень серьезными, то есть настолько серьезными, что давайте лучше заметем их под ковер и навсегда о них забудем). Еще я лишился работы в том престижном журнале; я по неосторожности делал людям больно, проваливал собеседования, не узнавал знакомых. Я могу быть властным. Я подводил людей. Можно продолжать этот список крестиков на моем портрете, моих отрицательных сторон. Они есть у каждого из нас.
Разумеется, самоуничижение вам не помогает. Самоуничижение подавляет вас, заставляет нервничать, разъедает вашу веру в себя, пока у вас ее не останется; оно заставляет вас сравнивать себя с другими и всегда, всегда терпеть неудачу . Фактически, оно лишь мешает вам.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.