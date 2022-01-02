Стало известно, когда назальную вакцину от COVID-19 введут в гражданский оборот

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что назальная форма вакцины «Спутник V» поступит в гражданский оборот в России весной. Об этом пишет ТАСС.
По словам Гинцбурга, препарат будет эффективен против нового штамма коронавируса «омикрон». «Лабораторные опыты показывают, что „Спутник V“ в обычной инъекционной форме защищает от „Омикрона“, то, естественно, и в назальной форме она будет эффективна», — цитирует его агентство.
При этом вакцина заменит обычную вакцину, а только станет дополнением к ней. Как отметил ученый, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм.
Напомним, ранее петербургская фармкомпания «Генериум» запустила клинические испытания новой назальной вакцины против COVID-19.
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