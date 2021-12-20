Петербургская фармкомпания «Генериум» запустила клинические испытания новой назальной вакцины против COVID-19

«Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной Гам-КОВИД-Вак у здоровых добровольцев», — говорится в документе.

В исследовании примет участие около 1 320 добровольцев. А завершить испытания препарата хотят 31 декабря 2023 года.

Напомним, Минздрав России выдал разрешение Центру Гамалеи на тестирование новой формы вакцины от коронавируса «Спутник V». Клинические испытания проходят на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Петербурге.