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Петербургская фармкомпания «Генериум» запустила клинические испытания новой назальной вакцины против COVID-19

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Минздрав России разрешило петербургской компании «Генериум», которая ранее производила препарат «Спутник Лайт», начать клинические испытания назальной вакцины для профилактики COVID-19, пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

«Изучение безопасности и иммуногенности интраназальной вакцины GNR-099 по сравнению с вакциной Гам-КОВИД-Вак у здоровых добровольцев», — говорится в документе.

В исследовании примет участие около 1 320 добровольцев. А завершить испытания препарата хотят 31 декабря 2023 года.

Напомним, Минздрав России выдал разрешение Центру Гамалеи на тестирование новой формы вакцины от коронавируса «Спутник V». Клинические испытания проходят на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Петербурге.

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