В России могут разрешить применение южнокорейского препарата для лечения коронавируса

Клинические испытания нафамостата мезилата, торговое наименование — «Нафабеллтан», будут проводиться на пациентах, госпитализированных с диагностированным коронавирусом. Препарат ранее применялся при остром панкреатите и использовался как антикоагулянт во время внепочечного очищения крови.

Лекарство уже доказало свою противовирусную эффективность на клеточных культурах в пробирке. Во время клинических испытаний изучалось действие препарата при внутривенном введении пациентам. Вторая фаза исследования препарата завершилась в мае 2021 года. В ней участвовало 104 пациента с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, их средний возраст — 58,5 года. У 36 человек с тяжелым течением COVID-19 при применении препарата отмечалось сокращение среднего времени до клинического улучшения — с 14 до 11 дней. В остальном существенной разницы не было обнаружено.

Третья фаза клинических испытаний нафамостата мезилата по итогам покажет эффективность и безопасность препарата. Исследования пройдут в 10 больницах Москвы, Петербурга, Красноярска, Рязани, Кировска и Уфа, в них примут участие 94 пациента. Крайний срок окончания испытаний — 30 сентября 2023 года.

Как рассказал «Ведомостям» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, многие препараты, используемые для лечения коронавируса, изначально создавались для других заболеваний. Он напомнил, что среди таких лекарств были ингибиторы интерлейкина, олокизумаб и левилимаб, от ревматоидного артрита, которые на сегодняшний день применяются при цитокиновом шторме — агрессивной иммунной реакции организма при коронавирусе.

Напомним, ранее министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения коронавируса под названием «Мир 19». Новый препарат тестировали на пациентах со средней степенью тяжести течения болезни в «красных зонах». На испытаниях «Мир 19» показывал высокую эффективность по сравнению с другими методами лечения. Препарат будет выходить в виде спрея для носа или жидкости для ингаляций.