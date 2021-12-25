Мурашко: В России начали фиксировать первые незавозные случаи заражения омикрон-штаммом

В России, помимо завозных случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», началось его распространение уже внутри страны. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.
«Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть и на территории РФ случаи заражения штаммом «омикрон», — отметил министр.
По словам Мурашко, комиссия экспертов Минздрава России разрабатывает новые рекомендации по лечению пациентов с новым штаммом коронавируса.
Напомним, ранее в Центре имени Гамалеи расписали особенности штамма «омикрон». На данный момент он не считается более опасным, но он лучше других вариантов распространятся в популяции.
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