Мурашко: В России начали фиксировать первые незавозные случаи заражения омикрон-штаммом

«Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть и на территории РФ случаи заражения штаммом «омикрон», — отметил министр.

По словам Мурашко, комиссия экспертов Минздрава России разрабатывает новые рекомендации по лечению пациентов с новым штаммом коронавируса.