В Центре имени Гамалеи расписали особенности штамма «омикрон»

«На сегодняшний день, по тем предварительным данным, которые мы имеем, говорить, что штамм «омикрон» более опасен, более вирулентный не приходится. Другое дело, что он более контагиозный, то есть он гораздо лучше, соответственно, распространяется в популяции», — сказал Гинцбург.

Эксперт также подчеркнул, что число заболевших, в том числе и среди невакцинированных граждан, может доходить до очень больших значений из-за «омикрона».

Напомним, первые симптомы заражения штаммом коронавируса «омикрон» могут проявляться очень быстро — уже на следующий или через день после контакта с заболевшим. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.