В Петербурге проведут испытания варианта вакцины «Спутник V» в виде спрея для носа

Минздрав России выдал разрешение Центру Гамалеи на тестирование новой формы вакцины от коронавируса «Спутник V». Клинические испытания пройдут на базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» в Петербурге, пишет РИА Новости.
Фото: Shutterstock.com
Новую вакцину создали в виде назального спрея, следует из реестра разрешений клинических исследований. В испытаниях примут участие 500 взрослых добровольцев. Завершатся эксперименты до конца 2023 года.
Напомним, в Центре имени Гамалеи рассказали о планах по созданию единой вакцины против гриппа и коронавируса. Технологическая платформа для ее разработки уже создана, клинические испытания планируется начать в конце 2022 года.
Также ученые из петербургского Института экспериментальной медицины работают над созданием новой вакцины от коронавируса — первой в мире съедобной. Доклинические испытания на вкус похожего на обычную ряженку препарата рассчитывают завершить к концу года.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.