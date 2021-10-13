В Петербурге проведут испытания варианта вакцины «Спутник V» в виде спрея для носа

Новую вакцину создали в виде назального спрея, следует из реестра разрешений клинических исследований. В испытаниях примут участие 500 взрослых добровольцев. Завершатся эксперименты до конца 2023 года.

Напомним, в Центре имени Гамалеи рассказали о планах по созданию единой вакцины против гриппа и коронавируса. Технологическая платформа для ее разработки уже создана, клинические испытания планируется начать в конце 2022 года.

Также ученые из петербургского Института экспериментальной медицины работают над созданием новой вакцины от коронавируса — первой в мире съедобной. Доклинические испытания на вкус похожего на обычную ряженку препарата рассчитывают завершить к концу года.