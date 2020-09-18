Как петербургские врачи развивали пересадку костного мозга — метод, который спасает жизни людей с раком

В СССР первые публикации о том, что этот метод эффективен появились в 1970-х годах, но поначалу он не получил широкого распространения – трудности, которые его сопровождали, казались непреодолимыми. Но произошли трагические события, связанные с катастрофой в Чернобыле. Людей, которые работали на ликвидации аварии и подверглись серьезному облучению, пытались спасти с помощью трансплантаций. К сожалению, это не получилось – поражение внутренних органов было слишком обширным, неравномерным и тяжелым. Тем не менее, стало понятно, что аварии такого характера могут происходить, и на трансплантацию костного мозга стали возлагать большие надежды. Гематологи также осознали возможность с помощью трансплантации излечения пациентов от наиболее тяжёлых злокачественных и незлокачественных заболеваний системы крови.

Тогда московского гематолога, теперь уже академика РАН, профессора Савченко Валерия Григорьевича и Бориса Владимировича отправили на стажировку в Америку, в Сиэтл, в Центр по изучению рака имени Фрэда Хатчинсона, где работал основоположник метода трансплантации костного мозга, в последующем Нобелевский лауреат Донналл Томас. Когда они вернулись, было открыто два отделения трансплантации костного мозга – в Москве и Петербурге.

В 1991 году под руководством Бориса Владимировича прошла первая аллогенная трансплантация костного мозга ребенку в Советском Союзе. Но начались 90-е, тяжелый период, когда не было лекарств и никаких возможностей.