Беглов обсудил с главой Роспотребнадзора эпидситуацию в Петербурге. Главное

Как отметил глава города, эпидситуация «остается сложной, но контролируемой». Число госпитализаций на данный момент стабильно. «Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объёме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развернуто 7949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%», — заявил губернатор.

По словам Беглова, в городе полностью вакцинировались 2 миллиона 412 тысяч человек. Всего в Петербурге развернуто 190 прививочных пунктов. Они продолжат работать в обычном режиме в период новогодних каникул, за исключением праздничных дней. При необходимости привиться можно будет в дежурных пунктах, уточнил он.

Кроме того, бесплатные лекарства получают более 26 тысяч человек, которые находятся на амбулаторном лечении. Экстренная помощь оказывается в прежнем объеме.