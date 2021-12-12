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Беглов обсудил с главой Роспотребнадзора эпидситуацию в Петербурге. Главное

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с главой Роспотребнадзора ситуацию с коронавирусом в Петербурге. Публикуем главные тезисы.

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Как отметил глава города, эпидситуация «остается сложной, но контролируемой». Число госпитализаций на данный момент стабильно. «Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объёме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развернуто 7949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%», — заявил губернатор.

По словам Беглова, в городе полностью вакцинировались 2 миллиона 412 тысяч человек. Всего в Петербурге развернуто 190 прививочных пунктов. Они продолжат работать в обычном режиме в период новогодних каникул, за исключением праздничных дней. При необходимости привиться можно будет в дежурных пунктах, уточнил он.

Кроме того, бесплатные лекарства получают более 26 тысяч человек, которые находятся на амбулаторном лечении. Экстренная помощь оказывается в прежнем объеме.

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