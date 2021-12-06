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Ученый: более 90% заражений штаммом «дельта» произошли от одного человека

Большая часть инфицирования «дельта»-штаммом коронавируса в России произошло из-за одного человека. К таким выводам пришел биолог Георгий Базыкин, пишет РИА Новости. Он заявил, что почти у всех пациентов нашли субвариант AY.122.

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«Более 90% случаев «дельты» в России — похоже, потомки одного-единственного вируса, завезенного сюда весной. Если вы заразились ковидом в России этим летом или осенью, почти наверняка вы болели именно этим вариантом, так называемым AY.122», — сказал эксперт.

По мнению ученого, эта версия «дельты» распространилась из-за «эффекта основателя», когда один из завезенных вариантов смог быстро размножиться, что не оставил шанса другим вариантам.

Напомним, в России зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Заболевание диагностировано у двух из 10 россиян, которые вернулись из ЮАР.

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