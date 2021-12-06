Нужно ли восстанавливать легкие после COVID-19? Разбираемся вместе с врачом-пульмонологом

Как оценивать состояние легких после ковида

Что заставляет петербуржца прийти к пульмонологу после COVID-19?

У кого-то остаются симптомы в виде одышки, кто-то приходит с вопросом: «Вроде бы ничего не беспокоит, но объясните, что мне делать дальше». Бывает, что остаточные изменения видны на КТ легких, клинически себя не проявляют, но все равно вызывают тревожность у пациента, родственников или других докторов: «Там же что-то есть, надо это вылечить». В довольно большом проценте случаев оказывается, что лечить ничего на самом деле не надо.

Нужна ли тогда консультация врача на тему здоровья легких или нет?

Если вас ничего не беспокоит, можно забыть о перенесённом заболевании. Если не нравятся результаты КТ после COVID-19, стоит посоветоваться с врачом: будем ли мы эти показания контролировать в динамике. Если нарастает одышка, необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.

Правда, что поражение легочной ткани на фоне COVID-19 нельзя называть пневмонией?

Вы правы, поражение − более подходящее слово. А вот «пневмония» пугает людей, возникает путаница, ненужный прием антибиотиков: ведь все знают, что «воспаление легких нужно лечить антибиотиками».