Нужно ли восстанавливать легкие после COVID-19? Разбираемся вместе с врачом-пульмонологом

Я переболел COVID-19 с поражением легких: нужно ли обращаться за консультацией к врачу, проводить повторные КТ и принимать лекарства против фиброза? На вопросы «Собака.ru» ответила пульмонолог «Лахта-Клиника» и врач доказательной медицины Ника Пушкина.
Как оценивать состояние легких после ковида
Что заставляет петербуржца прийти к пульмонологу после COVID-19?
У кого-то остаются симптомы в виде одышки, кто-то приходит с вопросом: «Вроде бы ничего не беспокоит, но объясните, что мне делать дальше». Бывает, что остаточные изменения видны на КТ легких, клинически себя не проявляют, но все равно вызывают тревожность у пациента, родственников или других докторов: «Там же что-то есть, надо это вылечить». В довольно большом проценте случаев оказывается, что лечить ничего на самом деле не надо.
Нужна ли тогда консультация врача на тему здоровья легких или нет?
Если вас ничего не беспокоит, можно забыть о перенесённом заболевании. Если не нравятся результаты КТ после COVID-19, стоит посоветоваться с врачом: будем ли мы эти показания контролировать в динамике. Если нарастает одышка, необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.
Правда, что поражение легочной ткани на фоне COVID-19 нельзя называть пневмонией?
Вы правы, поражение − более подходящее слово. А вот «пневмония» пугает людей, возникает путаница, ненужный прием антибиотиков: ведь все знают, что «воспаление легких нужно лечить антибиотиками».
Термин «пневмония» может использоваться в разных значениях. До пандемии большинство врачей употребляли его в контексте бактериальной пневмонии, при которой пациенты действительно нуждаются в приеме антибиотиков. Но помимо бактериальной существуют, например, идиопатические интерстициальные пневмонии, которые не имеют никакого отношения к инфекциям в принципе. Это заболевания соединительной ткани лёгких, при которых фиброз прогрессирует по неизвестным причинам.
На поражение легких из-за коронавируса указывает то самое «матовое стекло»?
На КТ врач видит характерные признаки, которые позволяют сказать, что поражение лёгких обусловлено именно COVID-19. Но пресловутое «матовое стекло» − на самом деле лишь давнишний рентгенологический термин. Он не свидетельствует о коронавирусе, это описание, которое использует врач-рентгенолог, видя, что какой-либо участок лёгкого выглядит по-другому, напоминая матовое стекло.
Проценты, которые мы видим в заключении рентгенолога — 10, 15, 50 — попытка примерно обозначить распространённость «матового стекла». Чтобы другой врач, если у него нет возможности посмотреть диск, мог представить себе состояние легких. Переживать о том, что у вас было 5 % поражения, а стало 7 % — бессмысленно, так как такие колебания определяются на глаз.
Про одышку и остаточные изменения на легких
Как долго на лёгких сохраняются изменения после COVID-19?
По-разному. Остаточные изменения могут наблюдаться в течение нескольких месяцев и даже до года.
Они влияют на дыхательную функцию?
Зависит от объёма поражения легких. Более того, ответ на этот вопрос нам даст не КТ, а клиническое состояние пациента: беспокоит ли его одышка, есть ли у него дыхательная недостаточность.
Когда пациент переболел COVID-19 и идёт на выздоровление, в некоторых случаях возникает вопрос: бороться ли нам за каждый сантиметр лёгочной ткани, или то количество фиброза, которое есть, незначительно? Для лечения и профилактики фиброза можно использовать системные гормоны, но я назначаю их лишь в 0,5-1% случаев. Это серьезные лекарства с рядом выраженных побочных эффектов.
Как часто встречается одышка во время реабилитации после ковида?
По моим наблюдениям, до трети пациентов отмечают, что выполнив привычную до COVID-19 физическую нагрузку, начинают испытывать одышку. Раньше, например, спокойно поднимались до третьего этажа, а сейчас это дается крайне тяжело.
В таких случаях мы беседуем с пациентом, проводим осмотр. Если патологические причины исключены, остаётся недотренированность вспомогательной дыхательной мускулатуры, которая возникает в результате длительной иммобилизации. Пока вы болели, находились дома или в больнице и мало двигались, толерантность к физической нагрузке упала. Конечно, сразу же вернуться к тем упражнениям, которые выполнялись ранее, будет тяжело. Моя рекомендация — постепенно увеличивать физическую нагрузку. Она помогает восстановлению организма, если наращивать интенсивность постепенно, полагаясь на свое самочувствие.
А как же дыхательная гимнастика?
Это прекрасная тренировка мышц, и начать ее можно самостоятельно. Я часто назначаю пациентам походы в бассейн — один из вариантов дыхательной гимнастики с сопротивлением.
Про назначение ненужных лекарств после ковида
Итак, как правильно лечить поражение легких на фоне коронавируса?
Все зависит от того, как протекает болезнь (в лёгкой, средней или тяжёлой форме), от сопутствующих патологий. Молодым пациентам с лёгкой и средней формой течения заболевания, которая не предполагает госпитализации, никакой терапии не назначают. Только симптоматическую: купировать температуру, если она беспокоит, промывать нос, если есть выделения.
Если пациент столкнулся с дыхательной недостаточностью, находится в в стационаре, ему могут назначаться гормоны. Для профилактики тромбообразования также используются антикоагулянты, но они показаны далеко не во всех случаях. К сожалению, в своей практике я чаще сталкиваюсь с гиперназначением при COVID-19 — когда пациенту выписывают лекарства без особой необходимости. Это тоже неправильно.
Как застраховать себя от ненужных назначений лекарств?
Если врач вам что-то выписывает, всегда лучше спросить: «А для чего этот препарат? А этот?" Например, антибиотики для профилактики не работают, если мы говорим о рисках возникновения бактериальной инфекции на фоне ОРВИ, в том числе COVID-19. И уж точно не нужны антибиотики на «остаточные изменения» по КТ и при отсутствии клинических и лабораторных признаков инфекции. Моя боль — это пациенты, которые приходят после того, как им назначили 5 курсов антибиотиков для восстановления после COVID-19. Был случай, что человеку провели 5 компьютерных томографий и назначили 12 (!) курсов антибиотиков, а по итогу это был даже не ковид и не пульмонологическое заболевание.
Текст: Юлия Янкина, Катерина Резникова.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.