«Положительный тест на ВИЧ пришел за сутки до родов»: истории двух петербурженок, узнавших о болезни во время беременности

История первая: «Я знала, что такое ВИЧ, но не знала, как с этим живут. Относилась с брезгливостью, пока это не коснулось меня»

Девушка узнала о ВИЧ в 2019 году при постановке на учёт по беременности. У нее двое детей, и оба ВИЧ-отрицательны. Героиня предпочла остаться анонимной, поэтому в материале мы заменим ее имя на Мария.

Какая у вас была реакция, когда вы узнали о своем статусе?

Сначала был шок, я не поверила и пересдала анализы платно. Результат оказался положительным. Я не знаю, как инфицировалась, возможно от бывшего парня.

Вы уже знали, что из себя представляет заболевание?

Да, я знала, что такое ВИЧ, но не знала, как с ним живут. Думала, что болеют только люди, ведущие аморальный образ жизни. Относилась с брезгливостью, пока это не коснулось меня.

Вы рассказали близким о вашем статусе? Как вы объяснили им, что заболевание не такое страшное, как его привыкли воспринимать?

Да, но мне кажется, что мой муж до сих пор мне не верит. Он напоминает про таблетки, но все равно есть сомнения. Моя мама мало знала о заболевании, сначала даже выделила мне отдельную посуду. Я объяснила ей, что ВИЧ не передается бытовым путем. Отправляла ссылки на статьи, разговаривала на эту тему. Сейчас проблем нет, мама может спокойно меня поцеловать.