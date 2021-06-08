Глава центра СПИД Татьяна Виноградова: «Секс с ВИЧ-позитивным партнером на терапии безопаснее, чем с тем, кто не знает своего статуса»

Благодаря трем поколениям женщин ее семьи программы лечения ВИЧ в Петербурге — лучшие в России. Мы поговорили с Татьяной Виноградовой, главным врачом центра по борьбе и профилактике СПИД и лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Наука и жизнь», о том, как проверяться на ВИЧ после незащищенного секса и почему в городе о своем диагнозе все еще не знают десятки тысяч людей.
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На Татьяне Виноградовой: костюм Sandro, водолазка Maje.
Когда в 1987 году в Ленинграде обнаружили первый случай ВИЧ-инфекции, Татьяне Виноградовой было 12 лет. О появлении вируса она узнала не из газет: ее бабушка, известный врач-инфекционист Аза Рахманова, первой заподозрила заболевание у пациентки Боткинской больницы. Диагноз подтвердился, а министр здравоохранения СССР Евгений Чазов объявил профессору Рахмановой выговор. Тогда в Стране Советов о ВИЧ слышать не хотели: всё под контролем, советские граждане в безопасности — благодаря уголовному преследованию гомосексуализма, эффективной профилактике наркомании и низкому уровню проституции. Сейчас в России с заболеванием ВИЧ живет более 1,4 миллиона человек.
В середине 1990-х Аза Гасановна Рахманова организовывает в Петербурге первые международные конференции по ВИЧ. Ее внучка, студентка Первого меда Татьяна Виноградова, участвует в них уже в качестве переводчика, знакомится с будущим руководителем ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу) Винеем Салданой и с первыми ВИЧ-активистами. Например, с норвежцем Арне Хусдалом, который открыто и провокационно сообщал о своем диагнозе, — как правило, после объятий/рукопожатий с петербургскими врачами и профессорами.
Татьяна Виноградова не планировала продолжать династию врачей-инфекционистов. И, получив специализацию «организатор здравоохранения», ушла из медицины на пять лет. Но после смерти мамы, Елены Николаевны Виноградовой, возглавлявшей Городской центр по профилактике и борьбе со СПИДом, она пришла туда и попросила взять на любую должность: «После ухода мамы Аза Гасановна повторяла, что теперь нужно работать еще интенсивнее, и я осознала, что мое участие необходимо». Академик РАН Николай Беляков (главврач центра с 2007 по 2015 год. — Прим. ред.) как раз искал «человека в теме», который не боится людей с ВИЧ — в итоге Татьяна в 2010 году получила должность заместителя по научно- организационной работе. А спустя 10 лет стала главным врачом — ее руководитель Денис Гусев ушел управлять Боткинской больницей во время пандемии COVID-19.
Среди людей, живущих с ВИЧ – и рэперы, и бизнесмены, и депутаты ЗакСа
ВИЧ-позитивный петербуржец в 2021 году — кто это?
Среднестатистический житель города 35–45 лет. Среди наших пациентов представители всех профессий, в том числе бизнесмены, журналисты, рэперы, депутаты ЗакСа и сотрудники Смольного. Соотношение между мужчинами и женщинами 60 на 40, у большей половины ВИЧ-инфицированных есть постоянные партнеры. Конечно, встречаются и потребители инъекционных наркотиков, но за последние 10 лет этот путь передачи снизился до минимальных цифр. Зато гетеросексуальный половой — после секса без презерватива — продолжает расти.
Как человек узнает о диагнозе?
Чаще всего случайно — когда сдает тест в поликлинике или перед плановой операцией. Иногда врачи назначают исследование, если видят человека условные СПИД-индикаторы — например, кандидоз в полости рта. У нескольких десятков петербуржцев ВИЧ обнаружили при попадании в больницы из-за COVID-19, а они знать про это не знали. Ведь у нас все еще нет культуры ежегодной сдачи теста. По официальным данным, в Петербурге с ВИЧ живет 40 тысяч человек. Однако реальные цифры могут быть выше в 2 раза — из-за того, что не все знают о своем диагнозе.
Что делать, если переживаешь из-за незащищенного секса?
Если у вас был незащищенный секс, проверьтесь на ВИЧ через 3 месяца — столько занимает инкубационный период. А если подозреваете заражение, в течение 72 часов обратитесь в наш центр за консультацией врача. При необходимости вам дадут рецепт на лекарства для постконтактной профилактики, чтобы избежать инфицирования.
Ты всегда говоришь, что главное в борьбе с ВИЧ — охват тестированием. Помешала ли тут пандемия COVID-19?
Да, объемы тестирования снизились на 19 %. При этом перед пандемией благодаря фильму Юрия Дудя про ВИЧ был аншлаг. Ролик появился на YouTube в 14:00, а в 16:00 в анонимный кабинет для тестирования стояла очередь из 100 человек. А потом пришел COVID-19. Если я пишу журналистам: «Может, про ВИЧ расскажем?», мне отвечают: «Давай после пандемии». Да, от коронавируса за 2020-й умерло более 2 миллионов человек, но не нужно забывать: от сопутствующих СПИДу болезней многие годы умирало столько же. А за всю эпидемию — более 33 миллионов.
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Екатерингофский парк
Исторический пейзажный парк на юго-западе Петербурга, ведущий историю с петровского времени, когда в устье Екатерингофки был выстроен Подзорный дворец, к сожалению, утраченный.
В Петербурге жить с ВИЧ спокойнее, чем в других регионах страны
Что ждет того, у кого выявили ВИЧ?
Ежедневный прием антиретровирусных препаратов. Они подавляют вирусную нагрузку в организме и дают жить обычной жизнью. Лекарства, которые Аза Гасановна 25 лет назад привозила в чемоданах после зарубежных командировок, и нынешние препараты — это две большие разницы. Та терапия помогала выживать, но зачастую ухудшала качество жизни из-за побочных реакций. Сейчас у нас есть отличные лекарства, и главное, к чему мы стремимся, — как можно быстрее подобрать пациенту терапию. Есть те, кто думают: «Да чего бояться, если я просто буду пить лекарства?» Дело в том, что терапия ежедневная и на сегодняшний день пожизненная. В этом проблема заболевания — ты вроде бы себя хорошо чувствуешь, но вынужден сидеть на лекарствах. Например, мой Андрей (Андрей Скворцов — петербургский ВИЧ-активист, генеральный директор ID-Сlinic и супруг Татьяны Виноградовой. — Прим. ред.) на антиретровирусной терапии из-за ВИЧ более 15 лет. И ругается каждый раз, когда у него срабатывает будильник «Прими лекарство».
Прием лекарств станет удобнее?
Все врачи и пациенты ждут новую терапию, по которой делается всего 6 уколов в год. Правда, пока препарат только регистрируют в США. Сейчас у нас есть возможность назначать схему «одна таблетка один раз в день», и Петербург — лидер по числу пациентов на таких схемах.
Если ты на антиретровирусной терапии, то безопасен для других?
Невероятный для многих факт: заниматься сексом с ВИЧ-позитивным партнером на терапии безопаснее, чем с партнером, который не знает своего ВИЧ-статуса. В первом случае, в отличие от второго, заражение тебе не грозит.
Самое страшное для человека с ВИЧ — остаться без лекарств. И в регионах это случается. Кажется, что безопаснее всего жить с этим диагнозом в Петербурге: у нас перебоев не бывает никогда. В чем секрет?
Дело в том, что в Петербурге (спасибо Азе Гасановне и Елене Николаевне) еще с 1994 года работает программа по профилактике ВИЧ-инфекции. На таблетки, на тесты, на акции по профилактике закладываются деньги из бюджета Петербурга. Сейчас, если лекарства от Минздрава задерживаются, мы можем закупить их за счет города — это дает ощущение безопасности. Я знаю многих москвичей, которые с временной регистрацией катаются к нам на Сапсане и даже переезжают на ПМЖ в Петербург после постановки диагноза. Не говоря уже про жителей других регионов.
В 2020 году ВИЧ выявили у 2,2 тысяч петербуржцев, на учет встали 70 процентов из них. Что с остальными?
Положительный тест на ВИЧ — это еще и психологическая проблема. Цикл принятия заболевания у каждого свой: у кого-то растягивается на 3 месяца, у кого-то — на 20 лет. К сожалению, некоторые придут к врачу только тогда, когда им будет уже трудно передвигаться. Я всегда говорю: да, мы все умрем, но на антиретровирусной терапии ты умрешь от старости, а не от СПИДа. Потому что смерти от СПИДа — с мучениями, болями и деменцией — не пожелаешь врагу.
Сталкиваются ли ВИЧ-положительные петербуржцы с дискриминацией?
Вспомни избиение в центре города блогера Ильи Бронского, публично рассказавшего о жизни с ВИЧ. Уровень дискриминации по сравнению с 1990-ми снизился, но все равно зашкаливает. Множество петербургских врачей найдут любой предлог отказаться от лечения ВИЧ-положительного пациента. Когда в 2015 году муж сломал ключицу, и я рассказала травматологу- хирургу, что он живет с ВИЧ и принимает антиретровирусную терапию, нас в тот же день выписали из больницы без операции.
Понятно, почему лишь единицы раскрывают свой ВИЧ-статус.
Конечно. Люди боятся, что у работодателей найдутся причины для их увольнения, что от них отвернутся родственники. К сожалению, далеко не все понимают, что люди с ВИЧ такие же, как и все остальные, — они могут нести в мир что-то доброе и ничем, кроме присутствия вируса в крови, от нас не отличаются.
Текст: Катерина Резникова.
Фото: Наталья Скворцова
Стиль: Эльмира Тулебаева.
Ассистент стилиста: Георгий Церцвадзе.
Визаж и волосы: Оля Змеюка.
Свет: Skypoint.
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