Глава центра СПИД Татьяна Виноградова: «Секс с ВИЧ-позитивным партнером на терапии безопаснее, чем с тем, кто не знает своего статуса»

В Петербурге жить с ВИЧ спокойнее, чем в других регионах страны

Что ждет того, у кого выявили ВИЧ?

Ежедневный прием антиретровирусных препаратов. Они подавляют вирусную нагрузку в организме и дают жить обычной жизнью. Лекарства, которые Аза Гасановна 25 лет назад привозила в чемоданах после зарубежных командировок, и нынешние препараты — это две большие разницы. Та терапия помогала выживать, но зачастую ухудшала качество жизни из-за побочных реакций. Сейчас у нас есть отличные лекарства, и главное, к чему мы стремимся, — как можно быстрее подобрать пациенту терапию. Есть те, кто думают: «Да чего бояться, если я просто буду пить лекарства?» Дело в том, что терапия ежедневная и на сегодняшний день пожизненная. В этом проблема заболевания — ты вроде бы себя хорошо чувствуешь, но вынужден сидеть на лекарствах. Например, мой Андрей (Андрей Скворцов — петербургский ВИЧ-активист, генеральный директор ID-Сlinic и супруг Татьяны Виноградовой. — Прим. ред.) на антиретровирусной терапии из-за ВИЧ более 15 лет. И ругается каждый раз, когда у него срабатывает будильник «Прими лекарство».

Прием лекарств станет удобнее?

Все врачи и пациенты ждут новую терапию, по которой делается всего 6 уколов в год. Правда, пока препарат только регистрируют в США. Сейчас у нас есть возможность назначать схему «одна таблетка один раз в день», и Петербург — лидер по числу пациентов на таких схемах.

Если ты на антиретровирусной терапии, то безопасен для других?

Невероятный для многих факт: заниматься сексом с ВИЧ-позитивным партнером на терапии безопаснее, чем с партнером, который не знает своего ВИЧ-статуса. В первом случае, в отличие от второго, заражение тебе не грозит.

Самое страшное для человека с ВИЧ — остаться без лекарств. И в регионах это случается. Кажется, что безопаснее всего жить с этим диагнозом в Петербурге: у нас перебоев не бывает никогда. В чем секрет?

Дело в том, что в Петербурге (спасибо Азе Гасановне и Елене Николаевне) еще с 1994 года работает программа по профилактике ВИЧ-инфекции. На таблетки, на тесты, на акции по профилактике закладываются деньги из бюджета Петербурга. Сейчас, если лекарства от Минздрава задерживаются, мы можем закупить их за счет города — это дает ощущение безопасности. Я знаю многих москвичей, которые с временной регистрацией катаются к нам на Сапсане и даже переезжают на ПМЖ в Петербург после постановки диагноза. Не говоря уже про жителей других регионов.