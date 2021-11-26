Статистика дня: спрос на платную вакцинацию от коронавируса в ноябре вырос на 94%

Россияне за неполный ноябрь сделали на 94% больше покупок услуг по вакцинации, чем в октябре. При сравнении с аналогичным периодом июля рост случаев платной вакцинации составил 715% — в восемь раз больше. Об этом говорят данные аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно исследованию, в ноябре, наряду с наиболее востребованными месяцем ранее вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», высоким спросом пользовался и «КовиВак». Услуга по платной вакцинации как правило включала осмотр врача перед введением препарата, либо исследование уровня антител после вакцинации. Сама вакцина является бесплатной.

Средняя стоимость платной вакцинации в России в ноябре выросла на 42% в сравнении с октябрем — до 1 548 рублей. В Москве на 54% — до 2 012 рублей. Эксперты связывают это с предоставлением дополнительных услуг, таких как осмотр врача, экспресс-тестирование и проверка на антитела.

Напомним, на Московском и Ладожском вокзалах откроют пункты вакцинации от коронавируса. Один из них уже принимает желающих сделать прививку. Процедура будет платной — в стоимость входит осмотр терапевта и непосредственно вакцинация.