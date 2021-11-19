Петербург готовится принять огромную партию «Спутника Лайт»

В Петербург привезли огромную партию вакцины «Спутника Лайт». В городе отгрузят более 250 тысяч доз препарата, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
«Сегодня отгружается партия, будет поставлено более 250 тысяч доз, которой хватит для повторной вакцинации всех желающих. Поэтому никаких сомнений. Пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь», — заявил Лисовец.
Информации о том, когда в городе появится «КовиВак», в комитете пока нет.
Напомним, однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться только для ревакцинации петербуржцев. Об этом заявили в городском Комитете по здравоохранению.
А еще петербуржцы заметили, что после прививки «Спутником Лайт», их QR-коды на портале Госуслуг оказались неактивными. В комздраве не могут сказать, это связано с очередным сбоем в работе портала или нововведением, а еще предложили подождать пару недель.
Также петербуржцы установили новый, четвертый за месяц рекорд вакцинации — за сутки поставили более 36 тысяч инъекций.
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