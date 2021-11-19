Петербург готовится принять огромную партию «Спутника Лайт»

«Сегодня отгружается партия, будет поставлено более 250 тысяч доз, которой хватит для повторной вакцинации всех желающих. Поэтому никаких сомнений. Пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь», — заявил Лисовец.

Информации о том, когда в городе появится «КовиВак», в комитете пока нет.

Напомним, однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться только для ревакцинации петербуржцев. Об этом заявили в городском Комитете по здравоохранению.

А еще петербуржцы заметили, что после прививки «Спутником Лайт», их QR-коды на портале Госуслуг оказались неактивными. В комздраве не могут сказать, это связано с очередным сбоем в работе портала или нововведением, а еще предложили подождать пару недель.

Также петербуржцы установили новый, четвертый за месяц рекорд вакцинации — за сутки поставили более 36 тысяч инъекций.