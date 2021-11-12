СМИ: привитые «Спутником Лайт» петербуржцы жалуются на «заморозку» QR-кодов. Минцифры подтвердило, что сертификаты сформируются через 21 день

Как пишет «Фонтанка» со слов читателей, что их QR-коды временно недействительны. Система перенесла дату активации кода почти на 3 недели. Из-за этого горожане не смогли попасть в учреждения культуры.

«Сегодня пытаясь попасть в театр я узнала, что мой код снова недействителен, как и во время якобы «сбоя» в понедельник. Вдруг задним числом оказывается, что после такой прививки код теперь у нас начинает работать только на 21 день», — рассказала читательница «Фонтанки».

Еще одна петербурженка рассказала, что привилась «Спутником Лайт» 3 ноября. После сбоя на портале «Госуслуги» 8 ноября код был действителен на полгода, после исправления его продлили на 12 месяцев. На сегодняшний день ее QR-код снова стал неактивен, а действовать он начнет с 24 ноября, спустя 21 день после введения препарата.

В методичке Минздрава нет упоминаний о сроках активации QR-кодов. Есть лишь информация, что код появится на «госуслугах» после введения второго компонента препаратом. В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что знают о ситуации, но пока не знают, связано это с очередным сбоем Госуслуг, либо нововведением.

«Этот вопрос нужно адресовать порталу Госуслуг, который в ведении Минцифры. Но с медицинской точки зрения такой подход является логичным. Если вам вкололи «Спутник Лайт», на формирование иммунитета нужно еще 2–3 недели», — отметили представители ведомства.

Отметим, что в редакции «Собака.ru» есть сотрудники, которые привиты «Спутником Лайт», но QR-коды остаются активными. Пока остается открытым вопрос, придется ли гражданам, привитым «Спутником V» также ждать 21 день после введения второго компонента препарата.

UPD: в Министерстве цифрового развития РФ заявили, что сертификаты о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на Госуслугах спустя 21 день после вакцинации (обновлено 12 ноября в 16:54).

UPD: в Министерстве здравоохранения подтвердили, что поступающие сведения о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» формируются на портале Госуслуг спустя 21 день после вакцинации (обновлено 12 ноября 17:06).

UPD: Минздрав России заявил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» сертификат активируется в день прививки. А при первичной вакцинации тем же препаратом сертификат сформируется через 21 день. (обновлено 12 ноября 18:18).

Напомним, на теневых форумах и в Telegram-каналах начали продаваться базы данных россиян, которые якобы купили сертификаты о вакцинации от коронавируса. В самой большой из них 500 тысяч человек — и это только по Московскому региону.