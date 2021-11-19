Что такое никтурия или 13 причин ночных походов в туалет

Если вы замечаете, что стали просыпаться по ночам из-за позывов к мочеиспусканию, закономерно возникает вопрос: а почему так происходит? Что изменилось или, может быть, нарушилось в функционировании выделительной системы? Устойчивая тенденция к подобным ночным пробуждениям носит название никтурия. И конечно, она не бывает беспричинной – поэтому игнорировать эту тенденцию, мягко говоря, не рекомендуется.
Плохая новость заключается в том, что существует множество потенциальных причин и факторов, способных привести к никтурии, – в диапазоне от укоренившихся привычек до подспудно развивающихся серьезных заболеваний, требующих обследования и лечения. Хорошая новость: мы сейчас попробуем разобраться, – с помощью экспертов, – в основных и наиболее распространенных причинах, вынуждающих прервать ночной сон ради срочного визита в туалет.
Что приводит к никтурии?
Согласно Американской урологической ассоциации (AUA), в основе никтурии могут лежать весьма разные (в плане этиопатогенеза) состояния, процессы и заболевания. Однако прежде всего следует отметить, что сама по себе никтурия – не болезнь. Это всегда лишь симптом, признак какой-то более общей патологии. Кроме того, важно подчеркнуть отличие никтурии от другого урологического симптома с похожим звучанием – полиурии. Полиурия означает, что в организме образуется аномально большое количество урины, тогда как никтурия подразумевает нормальные объемы мочеиспускания, но при этом урина либо не выводится полностью, либо возникают ложные позывы при пустом мочевом пузыре.
Ниже рассматриваются некоторые патологические состояния и другие причины, чаще всего обусловливающие никтурию.
Увеличение простаты
У многих мужчин предстательная железа с возрастом начинает увеличиваться в размерах. При этом частично пережимаются или блокируются пути оттока мочи, что затрудняет полное опорожнение мочевого пузыря. По данным Клиники Мэйо, симптомы т.н. доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденомы простаты) замечает у себя примерно каждый третий мужчина, достигший 60-летнего возраста. При этом никтурия – один из наиболее распространенных и известных симптомов увеличенной простаты, который встречается практически во всех случаях. Именно невозможность полного опорожнения пузыря заставляет человека ощущать позывы к мочеиспусканию чаще и острее, – в том числе во время ночного сна.
Дисфункция мочевого пузыря
Проблемы с функционированием мочевого пузыря могут возникать как у мужчин, так и у женщин, хотя причины обычно разные. В контексте никтурии это может оказаться феноменом «учащенного мочеиспускания из-за сниженного критического объема пузыря», – говорит доктор медицины Марк Эллеркманн, директор Урогинекологического центра в Mercy Medical Center (Балтимор). Такое состояние может развиться, в частности, из-за возрастного растяжения стенок мочевого пузыря, которые уже не могут удерживать обычное количество урины, из-за упомянутой выше гиперплазии простаты, а также из-за особого синдрома, известного как гиперактивный мочевой пузырь.
Диабет
Как никтурия, так и полиурия часто присутствуют в клинической картине сахарного диабета, и важно понимать различия между двумя этими состояниями.
Полиурия – классический симптом диабета. При неконтролируемом течении этого тяжелого заболевания (т.е. в организме пациентов, остающихся без наблюдения и адекватного терапевтического сопровождения) вырабатывается аномально большое количество урины, прежде всего, из-за высокой концентрации глюкозы в крови. Но в случаях никтурии объем вырабатываемой мочи не увеличен; просто очень некстати, – то есть ночью во время сна, – возникают позывы к мочеиспусканию.
У пациентов с диабетом никтурия, как правило, обусловлена сочетанием двух факторов, а именно отеком и диабетической нейропатией. В 2020 году в специальном периодическом издании Journal of Wound, Ostomy, and Continence Nursing была опубликована статья, где достоверное учащение ночных мочеиспусканий у пожилых женщин с диабетом (по сравнению с более молодыми категориями) рассматривается как следствие указанных двух причин, действующих одновременно.
Эдема (отечность)
По словам доктора М.Эллеркманна, причиной никтурии также может быть отечность, которая часто наблюдается у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями и/или хронической сердечной недостаточностью. Задержка жидкости в тканях может приводить к отекам в любой части организма, но в данном случае наиболее часто отекают голени и лодыжки, – что и становится причиной учащенного мочеиспускания.
«Когда такие пациенты принимают положение лежа, организм пытается вернуть избыток жидкости обратно в систему кровообращения, тогда как функцией почек является выведение этого избытка, – объясняет М.Эллеркманн, уточняя, что цикл транспорта лишней жидкости через почки может приводить к учащению мочеиспускания, в том числе ночью.
Интерстициальный цистит
Согласно разъяснениям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), интерстициальный цистит представляет собой хроническое неинфекционное воспаление мочевого пузыря, – состояние весьма дискомфортное, в связи с чем его часто называют «синдромом болезненного пузыря». Нередко интерстициальный цистит выявляется в ходе обследования, первичным основанием для которого служат именно жалобы пациента на никтурию.
Беременность
В связи с быстрым увеличением матки и, как следствие, растущим давлением на окружающие органы беременные женщины часто жалуются на то, что в туалет хочется практически постоянно. Таким образом, основная (но не единственная возможная) причина никтурии в период вынашивания беременности – механическое сдавление мочевого пузыря, не позволяющее ему удерживать обычные объемы урины.
Нейробиологические расстройства
Физические повреждения спинного мозга и других структур центральной нервной системы также могут становиться причиной никтурии, говорит доктор медицины С.Адам Рамин, медицинский директор Центра онкоурологии в Лос-Анжелесе. Таких состояний известно множество: спинальные травмы, болезнь Паркинсона, инсульты и т.д. В частности, исследованиями 2012-19 гг подтверждено, что недержание мочи и дисфункции нижних мочевых путей являются одним из типичных симптомов в первые 3-6 месяцев после перенесенного инсульта.
Инфекции
Широко распространенные инфекции органов мочевыводящей системы зачастую становятся причиной внезапных сильных позывов к мочеиспусканию, сообщают специалисты Клиники Мэйо. При наличии подобной инфекции такие позывы, вероятней всего, будут возникать и в дневное время, но даже если это для кого-то остается сугубо ночной проблемой, на нее следует обратить внимание, – особенно если никтурия сочетается с прочими симптомами урогенитальной инфекции, такими как ощущение жжения при мочеиспускании, лихорадка, тазовые боли, болезненность в нижней части живота.
Возрастной и этнический факторы
Существуют некоторые факторы риска никтурии, которые являются стопроцентно неконтролируемыми. В частности, возраст: по словам доктора М.Эллеркманна, аномально большой объем мочеиспускания в ночное время может быть обусловлен снижением уровня антидиуретического гормона аргинин-вазопрессина (АВП). «В норме плазма крови ночью содержит повышенный уровень АВП, что, соответственно, сдерживает выработку мочи, – говорит эксперт. – Однако у пожилых пациентов уровень ночной секреции АВП может быть недостаточным, что и приводит к возрастной никтурии».
Согласно статистическим данным Национальной ассоциации борьбы с инконтиненцией (недержанием мочи – Прим. ред.), большинство страдающих никтурией людей пребывает в возрасте старше 60 лет.
Этническая принадлежность. Никтурия чаще встречается у чернокожих людей и лиц латиноамериканского происхождения, особенно мужского пола. Однако доктор С.А.Рамин сомневается в том, что причина здесь кроется в какой-либо генетической или наследственной предрасположенности; скорее, во многих подобных случаях сказываются социоэкономические и даже культуральные факторы. «Чернокожие и латиноамериканские мужчины, как правило, имеют меньше возможностей получить высококвалифицированную медицинскую помощь, да и менее склонны обращаться к врачу с подобными жалобами, – поясняет специалист. – Таким образом, первичные проблемы прогрессируют, и симптоматика становится более отчетливой».
Медикаменты
Существует ряд лекарственных средств, способных вызывать никтурию. Наиболее очевидным «виновником» здесь выступают диуретики (мочегонные), однако AUA сообщает, что некоторые кардиологические препараты и стабилизаторы настроения также могут увеличивать объемы ночного наполнения мочевого пузыря. Весьма вероятно, что отменить прием таких препаратов в вашем индивидуальном случае невозможно или крайне нежелательно по медицинским показаниям, однако во многих случаях можно по согласованию с врачом скорректировать время приема таким образом, чтобы последняя доза не приходилась на поздний вечер.
Нарушения сна
Если вы по нескольку раз за ночь просыпаетесь из-за того, что вам срочно нужно в туалет, то вполне логично предположить наличие проблем в урогенитальной (мочеполовой) системе. Однако в действительности причиной могут оказаться нарушения сна как такового.
«Обструктивное апноэ сна может вызывать ночную полиурию посредством высвобождения предсердного натрийуретического пептида (ПНП), гормона, способного стимулировать почки к выработке увеличенных объемов мочи, – рассказывает Марк Эллеркманн. – Иногда пациенты просыпаются из-за диссомнии или синдрома беспокойных ног, и, уже проснувшись, испытывают потребность в опорожнении мочевого пузыря. Но на самом деле их будит расстройство сна, а не мочевой пузырь».
Психологические причины
По словам доктора С.А.Рамина, в некоторых случаях причиной никтурии выступает тревожность, выраженная в степени аномального состояния психики.
«У одних пациентов с высокой тревожностью наблюдаются боли или дискомфорт в груди, у других повышена перистальтика кишечника или развивается диарея, но многие тревожные люди жалуются на учащенные и срочные позывы к мочеиспусканию, – говорит он. – Это может происходить как днем, так и ночью, то есть у человека с повышенной тревожностью определенно может развиться никтурия, даже если нет никаких проблем с мочевым пузырем или предстательной железой».
Аналогичным образом могут проявляться такие заболевания психики, как депрессия или обсессивно-компульсивное расстройство: пациенты могут ощущать, что им «обязательно нужно» сходить в туалет всякий раз, когда они просыпаются ночью, в особенности если сон поверхностный или нарушена фазность сна. В подобных случаях человек идет в туалет не из-за позывов к мочеиспусканию, а просто потому, что привык это делать всякий раз, как проснется.
Особенности образа жизни
Мы предполагаем, что у вас нет обыкновения регулярно выпивать по два литра воды перед тем, как лечь в постель… а если есть, то от этой привычки лучше отказаться. Причина никтурии может оказаться элементарной: естественное переполнение мочевого пузыря из-за избыточных объемов выпиваемой на ночь жидкости. Согласно рекомендациям AUA, за два-три часа до ночного сна желательно себя в этом ограничивать, причем имеет значение не только то, сколько вы пьете, но и что именно пьете: некоторые напитки, такие как алкоголь или кофе, сами по себе являются мочегонными, то есть именно этот фактор может увеличивать ночной диурез.
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