Что такое никтурия или 13 причин ночных походов в туалет

Диабет

Как никтурия, так и полиурия часто присутствуют в клинической картине сахарного диабета, и важно понимать различия между двумя этими состояниями.

Полиурия – классический симптом диабета. При неконтролируемом течении этого тяжелого заболевания (т.е. в организме пациентов, остающихся без наблюдения и адекватного терапевтического сопровождения) вырабатывается аномально большое количество урины, прежде всего, из-за высокой концентрации глюкозы в крови. Но в случаях никтурии объем вырабатываемой мочи не увеличен; просто очень некстати, – то есть ночью во время сна, – возникают позывы к мочеиспусканию.

У пациентов с диабетом никтурия, как правило, обусловлена сочетанием двух факторов, а именно отеком и диабетической нейропатией. В 2020 году в специальном периодическом издании Journal of Wound, Ostomy, and Continence Nursing была опубликована статья, где достоверное учащение ночных мочеиспусканий у пожилых женщин с диабетом (по сравнению с более молодыми категориями) рассматривается как следствие указанных двух причин, действующих одновременно.

Эдема (отечность)

По словам доктора М.Эллеркманна, причиной никтурии также может быть отечность, которая часто наблюдается у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями и/или хронической сердечной недостаточностью. Задержка жидкости в тканях может приводить к отекам в любой части организма, но в данном случае наиболее часто отекают голени и лодыжки, – что и становится причиной учащенного мочеиспускания.

«Когда такие пациенты принимают положение лежа, организм пытается вернуть избыток жидкости обратно в систему кровообращения, тогда как функцией почек является выведение этого избытка, – объясняет М.Эллеркманн, уточняя, что цикл транспорта лишней жидкости через почки может приводить к учащению мочеиспускания, в том числе ночью.

Интерстициальный цистит

Согласно разъяснениям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), интерстициальный цистит представляет собой хроническое неинфекционное воспаление мочевого пузыря, – состояние весьма дискомфортное, в связи с чем его часто называют «синдромом болезненного пузыря». Нередко интерстициальный цистит выявляется в ходе обследования, первичным основанием для которого служат именно жалобы пациента на никтурию.