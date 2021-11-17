В России разработали генетические тесты для выявления ДНК опухолей без медицинского вмешательства

«Еще один большой толчок, который произошел, это в рамках развития борьбы с онкологическими заболеваниями. В Центре рентгенорадиологии разработана уникальная технология генетической модификаций Т-клеток, и министерство образования подержало, в том числе на сегодняшний день на площадке нашего института, создание лабораторий для производства данных препаратов», — заявил Мурашко.

Также теперь упрощены требования для внедрения в России радиофармацевтических препаратов — лекарств в готовой для использования форме, которые в своем составе содержат один или несколько радиоактивных изотопов (радионуклидов). Они применяются в основном в онкологии — для лечения неоперабельных опухолей или метастазов. Также широко применяются в ревматологии и эндокринологии для лечения синовитов и заболеваний щитовидной железы.

«Это прорывная абсолютно вещь для производства препаратов, наша страна имеет высокие компетенции по данному разделу. Фактически сегодня значимо упрощены требования для внедрения радиофармацевтических препаратов. И надо сказать, что в прошлом году и в этом году мы два препарата уже разработали, они профинансированы и прошли первые клинические исследования с участием человека», — отметил министр здравоохранения.

Напомним, ранее в России заработала система рекомендаций для профилактики рака «Скрин». Единственная бесплатная в стране, она позволяет в онлайн-режиме оценить индивидуальные риски развития новообразований и получить конкретные рекомендации по профилактике, скринингу и ранней диагностике онкологических заболеваний.