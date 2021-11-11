Почему люди по всему миру скупают лампы-антидепрессанты? Вот все, что известно о светотерапии и рекомендуют ли ее врачи

Самый «депрессивный» месяц в России с точки зрения метеорологов — это ноябрь, тогда же могут проявиться симптомы SAD (сезонного аффективного расстройства). Чтобы справиться с апатией и упадком сил петербуржцы заказывают специальные лампы для светотерапии. «Собака.ru» узнала у психотерапевта, работают ли они и как еще помочь себе в самое темное время года.
В 1980-х американский психиатр Норман Розенталь впервые описал явление сезонного аффективного расстройства (SAD). Тогда же были опубликованы исследования, которые зафиксировали, что у жителей северных штатов США депрессия развивается в 7 раз чаще, чем у жителей южных.
Розенталь заинтересовался темой не просто так: он заметил, что сам чувствует себя вялым и апатичным после переезда из Йоханнесбурга (ЮАР) в Нью-Йорк.
Почему нехватка солнца может вводить нас в подобные состояния? Ряд ученых связывают это с тем, что из-за дефицита солнечного света в мозге возникает биохимический дисбаланс, сбиваются циркадные ритмы — внутренние биологические часы.Также предполагалось, что у людей с SAD могут быть проблемы с регулированием серотонина. И все же единого мнения на этот счет пока нет.
Врач-психотерапевт Юлия Ерухимович напоминает, что существует такое понятие как аффективный темперамент, который характерен для пациентов с SAD. Он предполагает уязвимость не только к воздействию средовых, медикаментозных и соматогенных факторов, но и уязвимость к смене времени года и географической широты пребывания. «Еще одно наблюдение из врачебной практики: пациенты, которые переезжают в Петербург из более южных и солнечных регионов, чаще жалуются на субдепрессивные (не доходящие до клинических проявлений - Прим.ред.) и депрессивные состояния с приходом осени и сокращением светового дня», — добавляет врач Клиники когнитивной психотерапии.
Чтобы понять, страдает ли человек SAD, психотерапевту нужно выявить закономерности в состоянии: сталкивался ли его клиент с подобным упадком в то же время года в прошлом. Кроме того, важно исключить биполярное аффективное расстройство (БАР), которое также характеризуется цикличностью состояний человека. Врач собирает анамнез, учитывает суточные и сезонные колебания настроения.
Для чего нужна светотерапия и как ее проходить
Описав SAD, доктор Розенталь предложил использовать для лечения зимних депрессий световую терапию — лампы дневного света с длиной волны от 2500 до 10 000 лк. Светотерапия может применяться при легкой степени депрессии и дает лучший результат, чем плацебо, рассказывает Юлия Ерухимович. Если же речь идет о депрессии средней или тяжелой степени, то одного света мало. В таких случаях показан прием лекарств, влияющих на биохимию мозга, в сочетании с психотерапией, например, когнитивно-поведенческой.
Светотерапия — непопулярный метод лечения ментальных проблем в российских клиниках, найти подобный кабинет сложно. Но петербуржцы заказывают специальные лампы в интернет-магазинах, чтобы лечиться светом на дому.
Юлия Ерухимович
врач-психотерапевт Клиники когнитивной психотерапии
Перед использованием такой лампы обязательна консультация окулиста, который исключит противопоказания к процедуре. Особая чувствительность к свету может наблюдаться при некоторых заболеваниях глаз, ее нельзя сочетать с приемом некоторых лекарственных препаратов, в частности с препаратами солей линия, антидепрессантами растительного происхождения.
Как еще помочь себе в самое темное время года
Современный человек живет в рамках огромной информационной нагрузки и высоких требований к себе, не у всех находится возможность для полноценного сна, отдыха и питания. Подобный стиль жизни может приводить к истощению как физическому, так и психологическому, а впоследствии и к развитию депрессивного состояния. В развитии любого депрессивного состояния задействованы 3 фактора: биологический, психологический и социальный.
Поэтому помимо светотерапии (и даже в первую очередь!) необходимо обращать внимание на тот образ жизни, который вы ведете, и на те требования , которые к себе предъявляете. Очень важно наладить здоровый режим сна, достаточный уровень физической нагрузки, адекватное распределение работы и отдыха. При необходимости обратиться за помощью к психотерапевту, психологу. Обращать внимание на сон, нагрузку и питание стоит всегда, и особенно в самое темное время года.
Человек в депрессии склонен воспринимать с негативной точки зрения себя, свое будущее и окружающий мир, напоминает Юлия Ерухимович: «И если он уже находится в депрессивном состоянии, то просто не в состоянии нести прежнюю нагрузку. При этом требования к себе и требования окружающего мира никуда не уходят, что усугубляет психологическое и физическое состояние».
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