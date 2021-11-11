Почему люди по всему миру скупают лампы-антидепрессанты? Вот все, что известно о светотерапии и рекомендуют ли ее врачи

Почему нехватка солнца может вводить нас в подобные состояния? Ряд ученых связывают это с тем, что из-за дефицита солнечного света в мозге возникает биохимический дисбаланс, сбиваются циркадные ритмы — внутренние биологические часы.Также предполагалось, что у людей с SAD могут быть проблемы с регулированием серотонина. И все же единого мнения на этот счет пока нет.

Врач-психотерапевт Юлия Ерухимович напоминает, что существует такое понятие как аффективный темперамент, который характерен для пациентов с SAD. Он предполагает уязвимость не только к воздействию средовых, медикаментозных и соматогенных факторов, но и уязвимость к смене времени года и географической широты пребывания. «Еще одно наблюдение из врачебной практики: пациенты, которые переезжают в Петербург из более южных и солнечных регионов, чаще жалуются на субдепрессивные (не доходящие до клинических проявлений - Прим.ред.) и депрессивные состояния с приходом осени и сокращением светового дня», — добавляет врач Клиники когнитивной психотерапии.