Если осенью у вас опускаются (и почти не поднимаются) руки, имеет смысл проследить за своим состоянием — нет ли в нем признаков депрессии. Рассказываем, что такое сезонное аффективное расстройство (САР) и как на нашем ментальном здоровье может отражаться время года и нехватка солнечного света.
Осенняя апатия и депрессия? Вот, что важно знать о сезонном аффективном расстройстве
Что такое сезонное аффективное расстройство и почему осенью мы можем чувствовать себя плохо
Сезонное аффективное расстройство (САР) — это тип рекурентной, то есть повторяющейся, депрессии. Ее симптомы проявляются в определенное время года: чаще всего САР настигает поздней осенью и зимой, у некоторых пациентов рецидивы случаются осенью и весной, у некоторых — летом. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal Psychiatry, 38% людей, обращающихся за лечением депрессии, имеют сезонную составляющую.
Появление САР в осенне-зимний период связывают с тем, что из-за меньшего количества солнечного света и короткого светового дня возникает биохимический дисбаланс в мозге. Сбиваются циркадные ритмы — наши внутренние биологические часы. Установлено, что сезонное аффективное расстройство чаще встречается у людей, живущих далеко от экватора: если во Флориде САР страдают 1% жителей, то на Аляске — уже 9%. Также известно, что САР в четыре раза чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин, а еще — у пациентов молодого возраста.
Также ученые предполагают, что у людей с сезонным аффективным расстройством могут иметься проблемы с регулированием одного из главных нейромедиаторов, влияющих на наше настроение — серотонина. Одно исследование показало, что у пациентов с САР в зимние месяцы в организме присутствует на 5% больше белка-переносчика серотонина, чем в летние. Белок-транспортер оставляет меньше доступного серотонина в синапсе, потому что его функция заключается в доставке нейромедиатора обратно в пресинаптический нейрон.
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Кроме того, ученые предполагают, что в организме людей с САР может вырабатываться слишком много мелатонина — гормона, регулирующего сон. Когда световой день становится короче, а производство мелатонина — еще выше, человек чувствует себя сонным и вялым. При сезонном аффективном расстройстве также может иметь место дефицит витамина D, который вносит вклад в выработку серотонина.
Чтобы понять, есть ли в депрессии сезонный компонент, психологу или психотерапевту важно выявить закономерности в в вашем состоянии — сталкивались ли вы с подобным упадком в то же время года в прошлом. А еще во время диагностики важно исключить вероятность биполярного расстройства, при котором депрессивные эпизоды чередуются с маниакальными и гипоманиакальными. Петербуржцам с повторяющими эпизодами депрессии также рекомендуется проверить уровень гормонов щитовидной железы.
Как отличить осеннюю хандру от депрессивного расстройства
Депрессия — это стабильное состояние подавленности. С медицинской точки зрения о ней говорят, когда у человека есть сниженное настроение и утрата способности получать удовольствие от жизни на протяжении не менее двух недель. Также важно помнить, что депрессия состоит не только из когнитиво-аффективных компонентов — например, таких как чувство вины и своей никчемности, но еще и и физиологических — например, проблем со сном и аппетитом. Если у вас на протяжении долгого времени присутствуют как минимум четыре из следующих симптомов, вероятно речь может идти о депрессивном расстройстве:
- Чувство безнадежности
- Раздражительность
- Чувство вины, никчемности или беспомощности
- Потеря интереса к любимым делам или удовольствия от их выполнения
- Снижение энергии, чувство усталости
- Заторможенность в речи и движениях
- Ощущение беспокойства, невозможность усидеть на одном месте
- Проблемы с концентрацией внимания, запоминанием или принятием решений
- Проблемы со сном — раннее пробуждение или чрезмерный сон
- Изменения аппетита и/или веса
- Мысли о смерти или самоубийстве или попытки самоубийства
- Боли, в том числе головные, судороги, проблемы с пищеварением
При сезонном аффективном расстройстве у пациентов часто встречается усталость даже при слишком долгом сне и увеличение веса, связанное с перееданием и повышенной тягой к углеводам.
Как помочь пациентам с сезонным аффективным расстройством
Лечение САР строится абсолютно на тех же принципах, что и лечение депрессии — это психотерапия и при необходимости назначение антидепрессантов. В Европе и США при САР часто применяют еще и светотерапию или фототерапию. Некоторые утверждают, что облегчить симптомы сезонного аффективного расстройства помогают походы в солярий. Но доказательств этого нет — кроме того, ультрафиолетовый свет, излучаемый соляриями, значительно повышает риск развития рака кожи.
Христина Кузьмина
клинический психолог, специалист сервиса Alter
Можно ли не допустить повторений депрессий, в частности в виде сезонного аффективного расстройства? При работе с клиентом мы изучаем стиль его мышления, который в том числе привели к развитию депрессивного расстройства, и пытаемся внести в него изменения. Уже на завершающих этапах лечения, когда человек выходит из депрессии, обговариваем его индивидуальные факторы риска по возвращению к этому состоянию. Выясняем, что нужно предпринимать, чтобы себе помогать.
Нельзя гарантировать, что человек не впадет в депрессию вновь, но как минимум он будет иметь некоторые рецепты по совладанию с расстройством. И будет понимать, на какие тревожные звоночки обратить внимание и как выявить депрессию на ранних этапах.
Мы привыкли от себя слишком много требовать, но если петербургской осенью и зимой вы ощущаете явный упадок сил, апатию и снижение настроение, постарайтесь не критиковать себя за слабость, а отнестись с сочувствием, пониманием и чуткостью. Если вы замечаете, что пребываете в таком состоянии на протяжении двух недель и проблесков в нем практически не бывает, обратитесь за консультацией к психологу или психотерапевту.
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