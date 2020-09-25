Осенняя апатия и депрессия? Вот, что важно знать о сезонном аффективном расстройстве

Что такое сезонное аффективное расстройство и почему осенью мы можем чувствовать себя плохо

Сезонное аффективное расстройство (САР) — это тип рекурентной, то есть повторяющейся, депрессии. Ее симптомы проявляются в определенное время года: чаще всего САР настигает поздней осенью и зимой, у некоторых пациентов рецидивы случаются осенью и весной, у некоторых — летом. Согласно исследованию, опубликованному в American Journal Psychiatry, 38% людей, обращающихся за лечением депрессии, имеют сезонную составляющую.

Появление САР в осенне-зимний период связывают с тем, что из-за меньшего количества солнечного света и короткого светового дня возникает биохимический дисбаланс в мозге. Сбиваются циркадные ритмы — наши внутренние биологические часы. Установлено, что сезонное аффективное расстройство чаще встречается у людей, живущих далеко от экватора: если во Флориде САР страдают 1% жителей, то на Аляске — уже 9%. Также известно, что САР в четыре раза чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин, а еще — у пациентов молодого возраста.

Также ученые предполагают, что у людей с сезонным аффективным расстройством могут иметься проблемы с регулированием одного из главных нейромедиаторов, влияющих на наше настроение — серотонина. Одно исследование показало, что у пациентов с САР в зимние месяцы в организме присутствует на 5% больше белка-переносчика серотонина, чем в летние. Белок-транспортер оставляет меньше доступного серотонина в синапсе, потому что его функция заключается в доставке нейромедиатора обратно в пресинаптический нейрон.

Кроме того, ученые предполагают, что в организме людей с САР может вырабатываться слишком много мелатонина — гормона, регулирующего сон. Когда световой день становится короче, а производство мелатонина — еще выше, человек чувствует себя сонным и вялым. При сезонном аффективном расстройстве также может иметь место дефицит витамина D, который вносит вклад в выработку серотонина.

Чтобы понять, есть ли в депрессии сезонный компонент, психологу или психотерапевту важно выявить закономерности в в вашем состоянии — сталкивались ли вы с подобным упадком в то же время года в прошлом. А еще во время диагностики важно исключить вероятность биполярного расстройства, при котором депрессивные эпизоды чередуются с маниакальными и гипоманиакальными. Петербуржцам с повторяющими эпизодами депрессии также рекомендуется проверить уровень гормонов щитовидной железы.