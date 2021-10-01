В Петербурге пройдет донорская суббота. Вот адрес, где можно сдать кровь

Сдать кровь можно с 9:00 до 13:00 на Городской станции переливания крови на Московском проспекте, 104. Ежемесячные донорские субботы проходят более 10 лет. В этом году в них приняли участие уже свыше шести тысяч человек, а у более чем три тысяч имеют знака «Почетный донор Санкт-Петербурга».

Городская станция переливания крови обеспечивает необходимыми компонентами крови учреждения здравоохранения Петербурга. С мая 2020 года здесь ведут заготовку антиковидной плазмы, которую используют для лечения больных с коронавирусом. Губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что город будет поддерживать донорские инициативы.

Напомним, служба крови в полном объеме обеспечивает стационары города донорской кровью и ее компонентами. В ближайшие годы Смольный планирует реализовать меры по развитию донорства в Петербурге — в частности, построить новое здание Городской станции переливания крови.