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Здоровье

В Петербурге пройдет донорская суббота. Вот адрес, где можно сдать кровь

В Петербурге 2 октября пройдет ежемесячная донорская суббота. Принимать всех желающих будут без предварительной записи. Рассказываем, где и когда можно сдать кровь.

Фото: Shutterstock.com

 

Сдать кровь можно с 9:00 до 13:00 на Городской станции переливания крови на Московском проспекте, 104. Ежемесячные донорские субботы проходят более 10 лет. В этом году в них приняли участие уже свыше шести тысяч человек, а у более чем три тысяч имеют знака «Почетный донор Санкт-Петербурга».

Городская станция переливания крови обеспечивает необходимыми компонентами крови учреждения здравоохранения Петербурга. С мая 2020 года здесь ведут заготовку антиковидной плазмы, которую используют для лечения больных с коронавирусом. Губернатор Петербурга Александр Беглов заверил, что город будет поддерживать донорские инициативы.

Напомним, служба крови в полном объеме обеспечивает стационары города донорской кровью и ее компонентами. В ближайшие годы Смольный планирует реализовать меры по развитию донорства в Петербурге — в частности, построить новое здание Городской станции переливания крови.

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