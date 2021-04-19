В Петербурге пройдет День донора. Вот когда и где можно сдать кровь

Любой желающий совершеннолетний гражданин России весом более 50 килограмм и не имеющий противопоказаний к донации сможет сдать кровь в удобном по расположению и графику работы отделении переливания. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. В некоторых отделения переливания требуется регистрация в Петербурге или Ленинградской области.

Сдать кровь можно будет сразу в нескольких районах города. Организаторы советуют тем, кто впервые хочет стать донором, посетить отделение переливания, которое ближе всего располагается к дому, вузу или работе. Донорам также напоминают, что перед донацией важно ознакомиться с противопоказаниями, а также рекомендациями по режиму питания.

Вот список пунктов, где можно сдать кровь 20 апреля:

Городская клиническая больница № 31. Метро Крестовский остров, проспект Динамо, д.3 с 08:30 до 12:00 и с 15:00 до 18:30 (регистрация СПб/ЛО)

Санкт-Петербургская городская Александровская больница. Метро Ладожская, проспект Солидарности, д. 4 с 08:30 до 12:30 (обязательна предварительная запись: +7 911 820-02-36)

Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова. Метро Озерки, проспект Луначарского, д. 47, Время приема доноров: 09:00-12:00

Городская больница №15. Улица Авангардная, д. 4. Время приема доноров: 09:00-11:00 (обязательная запись по телефону: +7 (911) 764-58-97)

Больница Святой Преподобномученицы Елизаветы. Метро Академическая, улица Вавиловых, д. 14 с 09:00 до 11:00 (регистрация СПб/ЛО)

Городской клинический онкологический диспансер. Метро Проспект Ветеранов, проспект Ветеранов, д. 56. Время приема доноров: 09:00-11:00 (прописка СПб, ЛО и временная, минимум полгода)

Трансфузиологическое отделение клиники им. Петра Великого. Пискаревский проспект, дом 47, павильон 26, 1 этаж, с 10:00 до 12:30

Мариинская больница. Метро Чернышевская, Литейный проспект 56, литер Я, первый этаж (7-ми этажное кирпичное здание), с 9:00 до 12:00

Центр крови Ленинградской области, филиал №1. Проспект Луначарского, 45, корп.2, с 09:00 до 13:00, пятница с 09:00 до 12:00

Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. Улица Аккуратова, дом 2, с 09:00 до 13:00 (только с регистрацией в СПб или студенческим билетом (если регистрации нет)

Городская больница Святого Великомученика Георгия. Северный пр-т, д. 1, с 09:00 до 12:00 (только с регистрацией в СПб)

ФГБУ НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России. Поселок Песочный, ул. Ленинградская д. 68 Время приема доноров: 09:30-12:30

«За 2020 год 3311 доноров сдали 1490 литров крови. Каждая донация, 450 миллилитров крови — это 3 спасенных жизни. То есть 3311 доноров спасли почти 10 тысяч человек за 2020 год (9 933). В 2021 году уже 938 доноров сдали 422,1 литр крови. Это 2799 спасенных жизней», — говорят в «Фонде Доноров».