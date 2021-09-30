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Почти 35 тысячам петербуржцев пришлось пройти углубленную диспансеризацию после COVID-19

За три месяца почти 35 тысячам петербуржцев пришлось пройти углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса. Она включает в себя два этапа и проводится людям старше 18 лет.

Фото: Shutterstock.com

 

Как рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга, углубленная диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, который проводится лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, и включает два этапа. Первый — измерение насыщения крови кислородом в покое, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, общий клинический и биохимический анализы крови, определение концентрации Д-димера, проведение рентгенографии органов грудной клетки, а также осмотр врачом-терапевтом.

Второй этап углубленной диспансеризации включает в себя эхокардиографию, компьютерную томографию легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Его цель — раннее выявление осложнений у тех, кто перенес коронавирус.

Программу углубленной диспансеризации с 1 июля 2021 года могут пройти петербуржцы старше 18 лет, переболевшие коронавирусом. Пациенты могут начать профилактические мероприятия не раньше, чем через 2 месяца после снятия диагноза. Отправить на диспансеризацию могут и тех, кто переболел без обращения ко врачам. Для этого нужно его письменное заявление в произвольной форме на имя руководителя медицинской организации. Всего с начала программы диспансеризацию прошли 34 323 человека. 

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