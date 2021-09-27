Гастрит: откуда он берется, какие исследования нужны для диагноза и можно ли защитить свой желудок

Как развивается гастрит?

Желудок отвечает за переваривание пищи, которая поступает в него в виде пищевого комка, и содержит агрессивную среду — желудочный сок, который представляет собой соляную кислоту и ферменты. Орган не переваривает сам себя, поскольку его стенки защищены слоем слизи.

Если полезная и разнообразная пища поступает регулярно и небольшими порциями, то желудочный сок расходуется на полезное дело — переваривание пищи. Срабатывает, так называемая «буферная» функция пищи. Кроме того, полезные бактерии, населяющие микробиоту ЖКТ, оказывают сопротивление агрессивной внешней среде и болезнетворным микроорганизмам. Но если вдруг «что-то пошло не так» и целостность защитной слизистой оболочки желудка нарушена, может появиться воспаление (бактериальное, вирусное) — развивается гастрит.

Какие бывают гастриты?

Классификация заболевания довольно обширна и сложна. Каждое наименование отдельного вида гастрита подразумевает специфичную этиологию и тактику лечения. Помимо известного HP-ассоциированного гастрита (вызванного бактерией Helicobacter pylori), распространенного в 80-90% случаев, а также химического, спровоцированного чрезмерным употреблением алкоголя, лекарств и токсических веществ, существуют особые формы гастрита, например, ригидный, аллергический и гипертрофический (болезнь Менетрие), при котором в желудке развиваются аденомы и кисты.

Гастриты принято разделять на две основные формы: острую и хроническую.

Острый гастрит – вид воспаления слизистой оболочки желудка, которое возникает впервые. Если не предпринять меры и ждать, пока гастрит пройдет сам (а он уже не пройдет сам по себе), то болезнь переходит в хроническую форму.

Кардинальным образом различаются подходы к лечению гастрита с повышенной и пониженной кислотностью.

Они различаются по степени концентрации соляной кислоты в желудочном соке, которая измеряется в рН. Гастрит с пониженной кислотностью обычно говорит о повреждении клеток слизистой, поскольку они и вырабатывают эту кислоту.

Гастрит с повышенной кислотностью широко распространен среди молодых людей. Как правило, это реакция организма на неправильное питание и режим. Если после стакана апельсинового сока у вас начинается изжога и рвота, а при одном взгляде на лимон по телу пробегают мурашки — есть вероятность, что у вас повышенный уровень кислотности желудка. Гастрит с пониженным уровнем рН встречается в 25% случаев и характерен для пациентов старше 45 лет.

Для лечения таких гастритов назначаются совершенно разные диеты и препараты. Поэтому пользоваться универсальными схемами без предварительной консультации врача-гастроэнтеролога и обследования недопустимо.