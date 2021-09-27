Гастрит: откуда он берется, какие исследования нужны для диагноза и можно ли защитить свой желудок

Согласно международной классификации гастритов, принятой в 1990 году, гастрит — это повреждение слизистой оболочки желудка, установленное по результатам морфологического исследования. Получается, что клинический диагноз «гастрит» врач сможет поставить лишь после гастроскопии (эндоскопического осмотра внутренней поверхности желудка) и взятия образца ткани на биопсию. Без лабораторного исследования нельзя однозначно говорить о характере воспаления, только оно поможет гастроэнтерологу определить этиологию и разновидность гастрита, подобрать эффективную тактику лечения и диету. А также разрешить проблему онкологической настороженности, которая существует, например, при атрофическом гастрите.
Какие у гастрита симптомы?
- болевые ощущения в эпигастральной области (выше пупка);
- изжога;
- чувство тяжести и распирания (метеоризм) в желудке после еды;
- тошнота;
- отсутствие аппетита;
- отрыжка;
- потеря веса более чем на 5% от общей массы тела за полгода;
- нарушение глотания (дисфагия);
- одинофагия (боль при глотании);
- железодефицитная анемия;
- наличие крови в рвоте или стуле (признаки внутреннего кровотечения;
- пальпируемые образования.
При проявлении этих симптомов (особенно систематическом!) лучше обратиться к врачу. А еще вероятность гастрита существенно повышает генетическая предрасположенность к заболеваниям желудка, поэтому стоит изучить историю своей семьи и уточнить этот вопрос у родственников.
С высокой вероятностью гастрит появится, если вы:
- любите острую экзотическую кухню (в том числе роллы и суши из свежей рыбы), фастфуд и, в целом, «вредную пищу»;
- едите всухомятку;
- едите на ходу и без режима (большими порциями и редко);
- переедаете;
- придерживаетесь строгой диеты (в том числе и вегетарианской, при которой нередко наблюдается дефицит витаминов В12 и В9);
- курите;
- часто пьете алкоголь и газировку;
- часто принимаете антибиотики, аспирин и другие обезболивающие препараты (НПВП);
- работаете с вредными химическими веществами (кислотами, щелочами, хлопковой, угольной, силикатной пылью);
- ведете малоподвижный образ жизни;
- испытываете длительное нервное напряжение и стресс.
К гастритам предрасположены люди с функциональными нарушениями в работе нервной системы, заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз), а также с хроническим дефицитом витамина В12, железа, почечной недостаточностью, хроническими инфекциями, аллергическими заболеваниями. В таких случаях необходимо особенно бережно относиться к желудку.
Как развивается гастрит?
Желудок отвечает за переваривание пищи, которая поступает в него в виде пищевого комка, и содержит агрессивную среду — желудочный сок, который представляет собой соляную кислоту и ферменты. Орган не переваривает сам себя, поскольку его стенки защищены слоем слизи.
Если полезная и разнообразная пища поступает регулярно и небольшими порциями, то желудочный сок расходуется на полезное дело — переваривание пищи. Срабатывает, так называемая «буферная» функция пищи. Кроме того, полезные бактерии, населяющие микробиоту ЖКТ, оказывают сопротивление агрессивной внешней среде и болезнетворным микроорганизмам. Но если вдруг «что-то пошло не так» и целостность защитной слизистой оболочки желудка нарушена, может появиться воспаление (бактериальное, вирусное) — развивается гастрит.
Какие бывают гастриты?
Классификация заболевания довольно обширна и сложна. Каждое наименование отдельного вида гастрита подразумевает специфичную этиологию и тактику лечения. Помимо известного HP-ассоциированного гастрита (вызванного бактерией Helicobacter pylori), распространенного в 80-90% случаев, а также химического, спровоцированного чрезмерным употреблением алкоголя, лекарств и токсических веществ, существуют особые формы гастрита, например, ригидный, аллергический и гипертрофический (болезнь Менетрие), при котором в желудке развиваются аденомы и кисты.
Гастриты принято разделять на две основные формы: острую и хроническую.
Острый гастрит – вид воспаления слизистой оболочки желудка, которое возникает впервые. Если не предпринять меры и ждать, пока гастрит пройдет сам (а он уже не пройдет сам по себе), то болезнь переходит в хроническую форму.
Кардинальным образом различаются подходы к лечению гастрита с повышенной и пониженной кислотностью.
Они различаются по степени концентрации соляной кислоты в желудочном соке, которая измеряется в рН. Гастрит с пониженной кислотностью обычно говорит о повреждении клеток слизистой, поскольку они и вырабатывают эту кислоту.
Гастрит с повышенной кислотностью широко распространен среди молодых людей. Как правило, это реакция организма на неправильное питание и режим. Если после стакана апельсинового сока у вас начинается изжога и рвота, а при одном взгляде на лимон по телу пробегают мурашки — есть вероятность, что у вас повышенный уровень кислотности желудка. Гастрит с пониженным уровнем рН встречается в 25% случаев и характерен для пациентов старше 45 лет.
Для лечения таких гастритов назначаются совершенно разные диеты и препараты. Поэтому пользоваться универсальными схемами без предварительной консультации врача-гастроэнтеролога и обследования недопустимо.
Бактериальный гастрит: так ли опасен Helicobacter pylori?
Как мы уже отметили, бактериальный гастрит, виновницей которого является бактерия Helicobacter pylori (хеликобактер) распространен в 80-90% случаев всех гастритов. Эта бактерия передается контактно-бытовым путем (через посуду, поцелуи), а в желудке отличается крайне агрессивным поведением. За короткие сроки она размножается в слизистой и выделяет разрушительные ферменты – уреазу. Под их воздействием мочевина, которая содержится в желудке, превращается в амиак. Таким образом, хеликобактер расщепляет защитную слизь, обнажая стенку желудка, а затем провоцирует воспаление, язвы и метаплазию, при которой существует онкологический риск.
Сегодня ВОЗ называет бактерию Helicobacter pylori причиной рака желудка №1 во всем мире. Но не спешите пугаться!
Интересно, что носителями этой бактерии в развитых странах являются 25-30% населения, в России и Японии – 60-80%, а в Африке – 100%. И это продолжается уже несколько тысячелетий. Да, предрасположенность к гастриту зависит в том числе и от популяции. В организме здорового человека между иммунной системой и Helicobacter pylori ведется непрерывная война. Бактерия побеждает лишь иногда, поэтому у многих носителей хеликобактер воспаление стенки желудка не развивается.
Однако согласно Европейским консенсусным рекомендациям и Киотскому глобальному соглашению, лечиться и наблюдаться при Helicobacter pylori все-таки нужно. Особенно жителям стран с высоким риском развития рака желудка (России и Японии), а также пациентам, попадающим по гастриту в группу риска, то есть с плохой наследственностью, сопутствующими патологиями, дефицитом витамина В12 и т.д.
Золотым стандартом диагностики хеликобактер являются специальные тест-полоски, основанные на контакте крови с реагентом, а также 13С-уреазный дыхательный тест. Если результат положительный, пациенту назначается гастроскопия. Чтобы избавиться от Helicobacter pylori обычно достаточно курса антибактериальной терапии. Однако, как мы уже знаем, антибиотики не идут на пользу нашему желудку, поскольку они убивают и полезные микроорганизмы. Поэтому подобрать нужные препараты сможет только врач после изучения анамнеза и обследования. Само по себе наличие Helicobacter pylori обычно не провоцирует гастрит – нужны дополнительные спусковые механизмы.
Для профилактики нашествия Helicobacter pylori в желудке следует регулярно посещать стоматолога (поскольку этой бактерии живется комфортно не только в желудке, но и между зубами, в зубных камнях) и, конечно, следить за чистотой: рук, посуды, овощей и фруктов. Если у одного из членов семьи обнаружен хеликобактер, это вовсе не значит, что нужно паниковать, сажать носителя вируса на карантин и срочно лечить всех домашних.
Универсальных схем лечения гастрита и диет не существует – это обусловлено многообразием разновидностей этого заболевания. До недавнего времени эффективных методов терапии медицина не знала вообще. Чаще всего использовали коррекцию питания. Например, из рациона больных гастритом с повышенной кислотностью исключали блюда и продукты, которые раздражают стенки желудка и увеличивают секрецию кислоты. Рекомендовали пить минеральную воду «Боржоми», пищевую соду и медикаменты, которые могли лишь снизить уровень кислотности и облегчить симптомы гастрита. Эффективные средства появились лишь в 80-е годы. Сегодня гастриты поддаются успешному лечению: главное не терять времени, не экспериментировать с самолечением и не поддаваться панике, поскольку психосоматический фактор тоже играет большую роль.
Как защититься от гастрита? 10 полезных советов
- Придерживайтесь рационального питания – разнообразного и сбалансированного. Пища должна поступать в желудок регулярно. «Ритм питания» для профилактики гастрита играет даже более важную роль, чем диета.
- Тщательно мойте руки, продукты питания и посуду. Будьте бдительны, если обедаете в общественном месте.
- Пейте чистую воду комнатной температуры – она улучшает секрецию стенок желудка.
- Включите в рацион продукты, богатые пребиотиками и пробиотиками, например, молоко, цикорий, сою, каши, белокочанную капусту. Они полезны не только для микрофлоры желудка, но и для иммунитета.
- По возможности занимайтесь спортом. ВОЗ рекомендует не менее 150 минут физической активности в неделю.
- Узнайте свой уровень глюкозы в крови, холестерина, а также сдайте анализы на Helicobacter pylori. Повышенные показатели могут указывать на серьезные проблемы.
- Не забывайте следить за здоровьем зубов и гигиеной полости рта.
- Суточная норма витамина В12 для взрослого человека – 2,4 мкг. Помните об этом.
- Не пейте лишний раз аспирин и другие НПВП. Если при лечении какого-либо заболевания врач прописал антибиотики и препараты для улучшения микрофлоры кишечника, то пить нужно и то, и другое. Не пренебрегайте советом.
- Постарайтесь нивелировать стрессовый фактор гастрита: отдыхайте, не переживайте и высыпайтесь.
Как заработать гастрит? 10 вредных советов
- Курите;
- Пейте больше алкоголя;
- Посадите себя на строгую диету;
- Откажитесь от завтрака или обеда;
- Пейте крепкий кофе натощак, горячие напитки и много газировки;
- Забудьте о том, что не любая пища полезна;
- Посадите себя на вегетарианскую диету, которая не учитывает суточную потребность организма в белках, витаминах В12 и В9.
- Ешьте свежую рыбу, не беспокоясь за качество ее обработки;
- Оптимизируйте время: работайте, бегайте, смотрите захватывающее кино за приемом пищи;
- Не бойтесь гастрита или бойтесь его слишком сильно.
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