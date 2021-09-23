Сон высокочувствительных людей (ВЧЛ): как расслабляться перед засыпанием и почему постельное белье — это тоже очень важно

Вещи, которые мешают спать высокочувствительным людям

Хотя хороший сон имеет решающее значение для ВЧЛ, повышенная чувствительность может его нарушать. Высокочувствительные люди могут плохо спать из-за:

стресса и беспокойства;

употребления кофеина или алкоголя;

чрезмерной стимуляции или сенсорной перегрузке перед сном;

раздражающим факторам окружающей среды.

Стресс и тревога

Хотя чувство тревоги может охватить любого человека, высокочувствительные люди считаются более склонны к ее переживанию. Вероятно, это связано с более высокой реакцией испуга и сверхчувствительной нервной системой. Когда наш организм переживает тревогу, в нем повышается уровень гормона стресса кортизола,. Это может серьезно затруднить засыпание и даже привести к хроническому стрессу.

Исследование, проведенное в 2003 году, показало, что те, кто спал по 4-6 часов каждую ночь в течение нескольких недель, не чувствовали себя более сонными с течением времени. Тем не менее, недостаток сна снижал их умственные способности.

Употребление кофеина или алкоголя

Есть множество причин избегать употребления этих напитков перед сном. Даже если вы не высокочувствительный человек, кофеин и алкоголь все равно нарушают качество циклов сна и выработку мелатонина.

Гиперстимуляция перед сном

Если по ночам привыкли смотреть Netflix, это может стать серьезной помехой для засыпания. Дополнительная стимуляция и эмоциональные реакции, возникающие при просмотре видеоконтента, могут привести к ненужному возбуждению перед сном. Также стоит грамотно рассчитывать время для физических нагрузок — слишком поздняя пробежка или тренировка также способны вызвать чувство бодрости.

Факторы внешней среды

Так как ВЧЛ особенно чувствительны к сенсорным стимулам, пребывание в обстановке, не способствующей сну, добавляет ощущение тревоги. Уличный шум, сирены под окнами, соседи по квартире, температура в спальне, искусственное освещение и даже качество подушек и простыней — все это может ухудшить качество вашего сна.