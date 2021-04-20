Вести личный дневник полезно для здоровья! Что?? Да! Вот как правильно это делать

Улучшение самочувствия, уменьшение симптомов депрессии, беспокойства, гнева, стыда и тревожности — ведение дневника может стать очень полезной привычкой. О том, почему в него, в первую очередь, нужно записывать негативные эмоции, рассказывает психолог и доктор философии Гленн Ширальди в книге «Самооценка. Практическое руководство по развитию уверенности в себе».
Время от времени все люди без исключения испытывают страдания. Большинство из нас хранят в душе болезненные детские и взрослые воспоминания. Доктор Джеймс Пеннебейкер, профессор психологии из Техасского университета в Остине, давно проводит исследования с целью изучения того, какой эффект оказывает на человека документирование тяжелых жизненных событий и эмоциональных потрясений, в том числе психологических травм. Так вот, по его мнению, игнорирование или сдерживание сильных негативных эмоций вредит человеку, а вот записывать их чрезвычайно полезно.
В рамках исследований профессор просил разные группы людей: жертв холокоста; ветеранов боевых действий; людей, чьи супруги покончили с собой или погибли в автокатастрофе; выживших в стихийных бедствиях; переживших тяжелый развод, алкоголизм или увольнение; студентов колледжа и других, — описать сложнейшие периоды в своей жизни. Участникам требовалось писать по 20 минут каждый день в течение четырех дней, изливая на бумагу свои сокровенные мысли и чувства о пережитом ими негативном опыте.
Это занятие приводило к улучшению самочувствия, способствовало большему счастью и уменьшению симптомов депрессии, беспокойства, гнева, стыда и тревожности. Ведение дневника негативных эмоций даже улучшает интеллект и повышает работоспособность.
Всем известно, что на попытки избавиться от болезненных воспоминаний уходит огромное количество сил, но боль остается. Как ни парадоксально, именно уважительное отношение и внимание помогает ее уменьшить и, соответственно, даже преодолеть. Записывая свои переживания в безопасной обстановке и комфортном темпе, мы словно замедляем ритм жизни. Таким образом мы налаживаем контакт со всеми частями своего «я», проявляя к нему уважение даже в трудные времена. Это помогает нам лучше понять себя и свои трудности, а также, сострадая себе, исцелить психологические травмы и вернуть ощущение полноценности.
При уважительном отношении к тому, что вас тревожит, вы яснее видите, что самоуважение находится как внутри, так и за пределами боли. Смело взглянув ей в глаза, вместо попыток избегания, вы:
- испытаете облегчение, поскольку вам больше не придется хранить секреты;
- осознаете свои сильные стороны, благодаря которым вы пережили трудные времена и защитили себя или другого человека от еще большего вреда;
- приобретете психологическую устойчивость и уверенность в том, что способны справиться с любым настоящим, потому что уже прошли через многое;
- отыщете различные способы истолкования травмирующего события и принятия его с большим спокойствием;
- научитесь реагировать самосостраданием, а не осуждением и самокритикой;
- поверите в свою ценность, обретете веру в свое подлинное «я» и свои надежды на будущее;
- испытаете благодарность за то, что у вас осталось после пережитой бури, например друзья, способности, чувства, еда, образование, возможности, красота и прочее;
- перенаправите внимание на более позитивные аспекты жизни;
- станете расти над собой и привносить в свою жизнь новый смысл.
Кому полезно вести дневник
От ведения дневника получают пользу все люди независимо от пола или национальности, потому что, как показывают исследования, намерение хранить секреты о перенесенных травмах чревато возникновением проблем с физическим и психическим здоровьем. По мнению специалистов, это особенно полезно для мужчин, а также для тех, кто охвачен злобой и не в силах наладить контакт с эмоциями.
Полезно записывать в дневник любые травмы и невзгоды, но особенно те неожиданные и нежелательные события, о которых трудно говорить. Если вас все еще беспокоит и тревожит прошлое, вы часто размышляете о нем, тратя на это много сил в надежде выбросить его из головы, то вам тоже обязательно следует попробовать вести дневник. И уж точно наибольшую пользу это занятие принесет тем, кто хочет довериться людям, но не решается.
Какие правила помогут вести дневник
- Рекомендуется придумать своего рода ритуал — писать в дневнике в одно и то же время каждый день и размышлять о написанном. Идеально делать это, скажем, в выходные, во время отпуска или в конце дня. Выберите для этого занятия безопасное и уютное место, например собственную комнату, библиотеку, кафе или парк. Впрочем, гораздо лучше писать в неидеальных условиях, чем не писать вообще.
- Не пишите, пока не почувствуете себя готовым к этому. По всей вероятности, прежде чем выплеснуть переживания на бумагу, стоит подождать одну-две недели, чтобы успокоиться и прийти в состояние душевного равновесия.
- Естественно, при изложении болезненных переживаний у вас испортится настроение. . Не волнуйтесь: такие чувства продлятся несколько минут, иногда несколько часов, редко день-два. Вы можете испытать печаль, как при просмотре грустного фильма. Одни люди плачут, когда делают записи в дневнике, другие мечтают о том, как было бы хорошо, если бы это не случилось. Впоследствии, однако, большинство из них чувствуют облегчение и удовлетворение, причем долгое время, порой до полугода. И, как правило, сообщают, что лучше поняли свое прошлое и больше им не больно о нем вспоминать.
- Если ведение дневника только бередит ваши раны, пишите для начала на другую тему или вообще перестаньте делать это. Если за четыре дня вы не почувствовали облегчения, обратитесь за помощью к психологу. Впрочем, доктор Пеннебейкер отмечает, что среди тысяч участников его исследования никто не потерял контроль над ситуацией. Только три человека обратились к специалисту, и все трое захотели потом продолжить участие в исследовании.
- После каждого сеанса письма обращайте внимание, насколько полно вы выразили свои эмоции и мысли и что вы чувствуете сейчас. Оцените пользу этого сеанса. На протяжении четырех дней замечайте, изменилось ли ваше настроение или понимание ситуации после этого занятия.
- Описанное далее упражнение прошло самые серьезные испытания временем. Выполняйте его в течение четырех дней, прервав на это время чтение книги. Позже вы можете попробовать дополнительные подходы, описанные далее.
Четыре дня, чтобы ввести ритуал в привычку
- Найдите тихое место, где вам никто не помешает хотя бы 20 минут. Пусть это будет нейтральное место, например стол в углу комнаты.
- В течение 20 минут непрерывно пишите о том, что вас больше всего беспокоит: что заставляет просыпаться по ночам и никак не удается выбросить из головы, от чего вы всеми силами пытаетесь отделаться. В идеале это должно быть что-то, о чем вы никогда не говорили подробно с другими людьми. И не беспокойтесь об ошибках.
- Четко опишите событие. Что происходило до него, а что случилось во время и после? Кто были его главные действующие лица? Что они делали и как, по-вашему, себя чувствовали, о чем думали? Что делали, думали и чувствовали вы? Как повлиял на вас этот опыт? Как он повлиял на других людей? Обсудите с дневником свои сокровенные мысли, особенно глубочайшие чувства, связанные с этим опытом. Пишите искренне и от чистого сердца, не старайтесь казаться отстраненным. Честно называйте все чувства и принимайте их. Напоминайте себе: что бы вы ни чувствовали, это естественно. Проанализируйте, как это событие связано с вашим детством; отношениями с родными, друзьями, любимым и другими важными для вас людьми; с вашей работой и местом в жизни. Можете попытаться связать это событие с тем, кем вы были в прошлом, кто вы сейчас и кем хотите стать. Изменило ли это событие отношение людей к вам? А ваше отношение к себе? Подумайте хорошенько. За четыре дня многие из этих важных аспектов станут для вас намного яснее.
- Вы можете все четыре дня писать об одном и том же событии. По мнению многих специалистов, в течение этого времени углубляется наше понимание пережитых событий и возникает чувство завершенности. Но если в какой-то момент вы перескочите на другую тему, знайте: это совершенно нормально. Психологическая травма часто влияет и на другие сферы жизни, скажем, приводит к проблемам в браке. Если поднятая тема затрагивает вас эмоционально, доверьтесь своему перу. Но если заметите, что пишете о чем-то тривиальном и не имеющем отношения к делу, вернитесь к трудному событию. А если надоест о нем писать или покажется, что вы полностью пережили этот болезненный опыт, переключитесь на то, что вас тревожит и беспокоит. Рассмотрите любое переживание, которого до сих пор старательно избегали.
- То, что вы пишете, предназначено лишь для ваших глаз — помните об этом. Если вас беспокоит, что записи кто-нибудь прочитает, вы, скорее всего, не будете полностью честны. Если боитесь, что кто-то увидит написанное, спрячьте дневник или уничтожьте его.
- Постарайтесь писать все четыре дня подряд. Можно, конечно, и пропускать дни, но чем раньше вы выполните упражнение, тем скорее почувствуете облегчение. При необходимости выберите другой подход — например, пишите один раз в неделю в течение четырех недель.
- Пишите в течение четырех дней не менее 20 минут в день. Если записи поднимают другие важные вопросы для размышления, делайте это дольше.
- Если вы пишете каждый день и обнаруживаете, что история всегда об одном с небольшими вариациями и особого облегчения письмо не приносит, пришло время сделать перерыв или хотя бы перестать писать об этом.
- Если воспоминание о некоем событии вызывает у вас слишком негативные эмоции, не насилуйте себя. Подходите к нему постепенно, попробуйте писать о чем-то другом или перестаньте на время работать с дневником.
- Если от горьких воспоминаний у вас возникает бессонница, попробуйте писать перед тем, как отправиться в постель. Письмо — это полезный способ принять и признать беспокойство, а не бороться с ним, изо всех сил стараясь выбросить неприятные воспоминания из головы.
- Доставайте дневник каждый раз, когда чувствуете потребность излить мысли на бумагу, на долгое или короткое время по вашему желанию. По данным исследований, пользу приносят как несколько минут, так и полчаса письма.
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