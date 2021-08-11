«Вакцинация у беременных проходит совершенно нормально. Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку», — заявил Гинцбург.

Помимо этого, директор центра Гамалеи исключил отсроченное влияние вакцины «Спутник V» на здоровье — это невозможно, по его словам, даже теоретически. Гинцбург считает, что это связано с устройством самой вакцины — препарат был создан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

В настоящий момент также разрабатывается вакцина для детей и подростков. Последняя — сразу в двух вариантах: разведенная в концентрации 1 к 10 и 1 к 5. По первой, заявил Гинцбург, «нет совершенно никаких побочек», также она вызывает «очень сильный иммунный ответ». У второй побочные эффекты также отсутствуют, но «есть температура в пределах 37,5 градусов».

«Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой, и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», — отметил он в интервью «Известиям».

Напомним, прививать «Спутником V» беременных женщин Минздрав разрешил в конце июня. Решение принято с учетом положительных результатов клинических исследований и безопасности вакцины, а также накопленных данных по ее эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.