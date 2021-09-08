5 нужных косметологических процедур для тех, кому еще не исполнилось 30 лет

Вакуумный массаж лица
Он улучшает микроциркуляции крови в тканях и восстанавливает нарушение оттока лимфы. Лимфатические сосуды и узлы расположены очень близко к поверхности кожи, и, воздействуя на них с помощью вакуума, можно эффективно «прочистить» их. Курс вакуумного массажа, как правило, составляет 8-12 процедур с промежутком 2-3 раза в неделю. Здоровым молодым людям я рекомендую повторять его 2-3 раза в год.
Оксипилинг
Процедура основана на использовании потока взвешенных частиц газа и жидкости, которые «разгоняют» до сверхзвуковой скорости и направляют на кожу. Мощная реактивная струя легко, мягко и в то же время тщательно очищает кожу, отшелушивая ороговевшие мертвые клетки и приводя ее в тонус. Оксипилинг обеспечивает эффективный лимфодренаж, улучшает кровообращение в тканях, что также приводит к устранению отеков. Это, например, хорошая возможность снять чувство «тяжести» и подтянуть кожу век. Можно усилить эффект оксипилинга, добавив лечебный коктейль, – получится своеобразная безыгольная «мезотерапия». Сам по себе оксипилинг достаточно приятен по ощущениям, после него не ощущается ни шелушения, ни красноты, в отличие от химического пилинга.
Мезотерапия
На состояние кожи влияет такой эпигенетический фактор, как экология. Загрязненный воздух, перепады температур, солнечное излучение – под воздействием этих и других явлений в клетках кожи начинаются окислительные реакции, приводящие к образованию свободных радикалов. Они, в свою очередь, становятся причиной появления морщин, пигментных пятен, тусклости и прочих неприятностей. Причем происходит это вне зависимости от возраста.
Самым действенным средством для борьбы со свободными радикалами являются антиоксиданты, большинство из которых – витамины. Поэтому до 30 лет имеет смысл задуматься о периодических курсах мезотерапии (более легкая альтернатива биоревитализации – Прим. ред.) – она обеспечивает доставку необходимых веществ непосредственно в средний слой кожи (мезодерму).
В состав питательного «меню» чаще всего входят витамины, микроэлементы, аминокислоты, ферменты, антиоксиданты. То есть все те вещества, которые способны качественно изменить состояние кожи. Они стимулируют обменные процессы, реконструируя структуру кожи изнутри, разглаживая морщины, восстанавливая ее тонус и упругость, возвращая ей здоровый вид.
После интенсивного курса результат сохраняется 6-8 месяцев – в этот период можно проводить поддерживающие процедуры минимум 1 раз в месяц. Далее интенсивный курс рекомендуется повторить.
Ботулинотерапия
Бывает и так, что на совсем юных лицах мы видим заметные морщинки – например, между бровями, или у наружных уголков глаз, вокруг рта. Это так называемые мимические морщины, возникающие на фоне избыточной активности некоторых мышц лица. Конечно, такие они не украшают молодое лицо, более того, в ряде случаев слишком активная мимика может спровоцировать гипертонус – состояние, характеризующееся аномальным напряжением мышц. Гипертонус может сопровождаться целым набором неприятных ощущений, вплоть до головных болей.
Лучший способ справиться с этой проблемой – ботулинотерапия. Под действием очищенного и ослабленного нейротоксина ботулина А напряжение гипертонусных мышц ослабляется, снижается двигательная активность мышц лица в целом. Мимика становится мягче, поверхность кожи – более ровной и гладкой.
Терапия акне
Жирная или комбинированная кожа со склонностью к высыпаниям – акне – достаточно распространенное явление среди молодых пациентов. Методы лечения зависят от выраженности заболевания. В сложных случаях требуется назначение антибиотиков, системных ретиноидов – тогда к работе с пациентом привлекают врачей семейной медицины. Затем подключаются специалисты эстетической медицины.
Если заболевание диагностировано на начальных стадиях, косметолог может справиться с проблемой самостоятельно – с помощью средств наружного применения и процедур лазерной и фототерапии. Бывает, человек приходит к нам с очень тяжелой формой акне, а через 2 года его не узнать: остаются лишь следы высыпаний, едва заметные только при определенном освещении. Во всех остальных случаях это совершенно чистое лицо и, что очень важно, позитивный эмоциональный статус.
Пациенты с такими заболеваниями чаще всего невротизированы своим состоянием, они не могут вести полноценную жизнь, почти все время проводят в социальных сетях и игнорируют реальный мир. Понятно, что они нуждаются не только в лечении основного заболевания. Им необходима психологическая помощь. Зачастую параллельно с лечением кожи им назначаются успокаивающие препараты. Если есть необходимость и пациент не возражает, мы направляем его к психотерапевту. Таким образом, разрываем порочный круг «высыпания – невроз – высыпания». Например, для меня большое счастье видеть, когда на фотографиях «до» и «после» лечения у пациента не только значительно улучшилось состояние кожи, но и полностью изменилось выражение лица.
В статье использована информация из книги «Рецепты молодости от современной медицины» Роксаны Беловой. Редакция благодарит систему клиник МЕДИ за помощь в подготовке материала.
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