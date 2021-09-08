5 нужных косметологических процедур для тех, кому еще не исполнилось 30 лет

Мезотерапия

На состояние кожи влияет такой эпигенетический фактор, как экология. Загрязненный воздух, перепады температур, солнечное излучение – под воздействием этих и других явлений в клетках кожи начинаются окислительные реакции, приводящие к образованию свободных радикалов. Они, в свою очередь, становятся причиной появления морщин, пигментных пятен, тусклости и прочих неприятностей. Причем происходит это вне зависимости от возраста.

Самым действенным средством для борьбы со свободными радикалами являются антиоксиданты, большинство из которых – витамины. Поэтому до 30 лет имеет смысл задуматься о периодических курсах мезотерапии (более легкая альтернатива биоревитализации – Прим. ред.) – она обеспечивает доставку необходимых веществ непосредственно в средний слой кожи (мезодерму).